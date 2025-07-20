نادية مصطفى تعلن خطوبة ابنتها همسة أركان في حفل عائلي

أعلنت الفنانة نادية مصطفى خطوبة ابنتها همسة أركان، في حفل عائلي، نشرت صورا منه عبر حسابها على فيسبوك.



وعلقت نادية مصطفى على الصور: "خطوبة بنت روحي وقلبي وعيني، هموسه البسبوسة، على الخلوق المحترم أحمد، ربنا يتمم لهم على خير، ويسعدهم العمر كله يا رب، وعقبال الليلة الكبيرة، وعقبال عندكم جميعا، ربنا يفرح كل الناس يا رب".



‎أكدت الفنانة نادية مصطفى، أن ابنتها فيروز تمتلك موهبة كبيرة في الغناء، مشيرة إلى أنه تمتلك مقومات النجمة من الصوت والإحساس، خاصة أنه حازت على إعجاب العديد على صوتها.

‎وقالت نادية مصطفى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، عبر فضائية "etc"، فوجئت بتميز ابنتي في الغناء، وعملنا على دعمها بشكل كامل، وغير صحيح على الإطلاق بأننا رفضنا أن تغني.

وأشارت الفنانة نادية مصطفى، إلى أن العمل النقابي لم يعطلها عن عمل الأغاني الخاصة، وآخر تجربة لها كانت "تسلملي ذوقهم"، بالتعاون مع أحد الملحنين والكتاب المميزين.