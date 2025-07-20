آمال ماهر تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد "حاجة غير"

احتفلت الفنانة آمال ماهر بطرح ألبومها الجديد "حاجة غير"، الذي يمثل عودتها القوية إلى الساحة الفنية.

جاء الاحتفال بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية الأولى من الألبوم خلال خمسة أيام فقط من إطلاقها، حيث تصدرت قوائم الاستماع وأثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور على مختلف المنصات.

وقد شهد الاحتفال حضور العديد من فريق عمل الالبوم وصناعه ومنهم المهندسة إنجي الصبان رئيسة مجلس إدارة vasbox، وهيثم سعيد المدير التنفيذي للشركة ، ومحمد علام الرئيس التنفيذي لشركة كيوب ميوزك ، حيث تتولى الشركتان الإشراف العام للألبوم و الإدارة الكاملة للمحتوى الرقمي للألبوم، بالإضافة إلى قيادة الحملة الدعائية والتسويقية على جميع المستويات، من خلال توزيع الألبوم على منصات الاستماع المختلفة وشبكات الاتصالات داخل وخارج مصر.

وجاء الاحتفال الرسمي بصدور الألبوم من خلال لقاء حصري للفنانة آمال ماهر في برنامج "أجمد سبعة" على إذاعة نجوم إف إم، بحضور الإعلامية جيهان عبد الله مقدمة البرنامج، وهالة حجازي رئيسة القناة، وسط أجواء من الفرحه والاحتفال، والترحيب الجماهيري الكبير بعودتها المنتظرة.

و أكد هيثم سعيد الرئيس التنفيذي ل Vasbox ، أن:

“إدارة المحتوى الغنائي لم تعد تقتصر على النشر فقط، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجية النجاح لأي فنان.. ونعمل على تطوير هذا المحتوى ليتناسب مع طبيعة كل منصة رقمية، مع ضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور من خلال الشراكات مع شبكات الاتصالات.”

من جانبه، أشار محمد علام، الرئيس التنفيذي ل كيوب ميوزك، إلى أهمية التخطيط الإبداعي والتسويق التفاعلي، موضحًا:

“الحملة التسويقية المصاحبة لألبوم آمال ماهر تم تنفيذها على أعلى مستوى، مستفيدين من قوة المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.. ركزنا على تقديم الألبوم بأسلوب عصري وجاذب، يليق بمكانة آمال ماهر وبتطلعات جمهورها العريض.”

يضم ألبوم "حاجة غير" مجموعة متميزة من الأغنيات التي تجمع بين الإحساس الراقي والتنوع الموسيقي، وتعاونت فيه آمال ماهر مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين في العالم العربي، ليشكل عودة فنية قوية ومتكاملة.

كما تم منذ ايام إطلاق فيديو كليب الأغنية الرئيسية "خبر عاجل" من إخراج بسام الترك ، وقد حقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ الساعات الأولى من طرحه على اليوتيوب والتطبيقات الموسيقية.