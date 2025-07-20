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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد تأكيد انفصالهما.. من هي زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز؟

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
قسم الفن

تزوج الفنان كريم محمود عبد العزيز عام 2011 بأن بناته آن الرفاعي وهي فتاة من خارج الوسط الفني وابنة رجل أعمال شهير.


وخلال هذه السنوات كان كريم محمود عبد العزيز حريصا على إبعاد حياته الشخصية والأسرية عن الأضواء وأنجب من زوجته 3 فتيات ( كندة، خديجة، حبيبة).

أسست آن الرفاعي علامة أزياء تقدم ملابس كاجوال للرجال والنساء وحظيت علامتها بدعم من مشاهير مثل دنيا سمير غانم.


أعلنت الصحفية اللبنانية المعروفة هنادي عيسى انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته وأم بناته بعد فترة من الشائعات حول تدهور علاقتهما.

غابت زوجة كريم محمود عبد العزيز  عن العرض الخاص لمسلسل "مملكة الحرير" ما فسره كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغضبها أو على الأقل وجود مشكلة ما منعت حضورها.

‎بدأ الفنان  كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، تصوير فيلمهما الجديد "طلقني"، في ثاني تعاون لهما معا بعد نجاح فيلم "الهنا اللي أنا فيه".


‎"طلقني" من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الأول لدينا الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد شائعات ارتباطهما، التي لم تتأكد بعد.

كريم محمود عبد العزيز آن الرفاعي طلاق كريم عبد العزيز

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