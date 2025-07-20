بمشاركة المغنية Ghostly Kisses.. كايروكي تستعد لإحياء حفل استثنائي في جدة

تستعد فرقة كايروكي المصرية الشهيرة لإحياء حفل غنائي ضخم في جدة يوم 31 يوليو، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة.

يقام الحفل المرتقب على مسرح أرينا عبادي الجوهر، وستطل النجمة الفرنسية-الكندية Margaux Sauvé (Margaux Sauvé)، المعروفة فنيًا باسم Ghostly Kisses، لتشارك الجمهور بأدائها الحالم المُفعم بالعاطفة، وهو ما يزيد أهمية هذا الحدث الفني، حيث تعرف Ghostly Kisses، بصوتها الحالم وأسلوبها الموسيقي الفريد.

وقد أعلنت الشركة المنظمة للحفل عن طرح التذاكر للجمهور بدءًا من 20 يوليو، في ظل توقعات بارتفاع الطلب نظرًا للشعبية الكبيرة التي تحظى بها فرقة كايروكي في السعودية، حيث تصدّرت مؤخرًا ترندات منصات التواصل عقب إعلان الحفل.

وأكدت الشركة المنظمة أن الحفل سيشهد عرضا مسرحيا وضوئيا مبهرا، يتكامل مع الأداء الموسيقي ليقدّم تجربة سمعية وبصرية استثنائية.

كما يجمع الحفل بين الطابع الشرقي العصري لفرقة كايروكي والنمط الهادئ الساحر لأداء Ghostly Kisses، ما يعد الجمهور بليلة فنية لا تُنسى.

ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة حفلات موسم جدة التي تهدف إلى استقطاب أبرز الأسماء الفنية من مختلف أنحاء العالم، وتقديم تجارب ترفيهية متنوعة ترضي مختلف الأذواق، وتعكس مكانة جدة كوجهة ثقافية وفنية متجددة.