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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انتهاء تصوير فيلم “أوسكار عودة الماموث” وعرضه قريبا محليا وعالميا

أبطال فيلم أوسكار عودة الماموث
أبطال فيلم أوسكار عودة الماموث
قسم الفن

أعلن المخرج هشام الرشيدي أنه انتهى مؤخراً من تصوير فيلم "أوسكار عودة الماموث" ، بعد رحلة استمرت ثلاث سنوات مقسمة سنة تحضير للعمل واثنتان للتصوير، مشيراً إلى أن العمل يعد الأول من نوعه في الوطن العربي من حيث  فكرة وجود كائن ضخم طوال الاحداث ، بالاضافة إلى استخدام الجرافيك في عدد لا بأس به من المشاهد ، مع مشاركة عدد كبير من صناع السينما من خارج مصر ، والذين سبق وشاركوا في العديد من الاعمال السينمائية في هوليود .


وأضاف هشام الرشيدي في تصريحات صحفية أنه متحمس لعرض الفيلم في مصر والوطن العربي ودول العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة ، وخاصة أن العمل من الاعمال الضخمة انتاجياً ، مؤكداً أنه سيغير كثيراً في صناعة السينما المصرية . 

ومن المقرر أن يتم توزيع الفيلم عالمياً وفي معظم بلدان العالم ، ومنها كوريا والصين واليابان والهند وروسيا وتركيا وامريكا وغيرها .


تدور أحداث "أوسكار - عودة الماموث" في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، تبدأ القصة بإعادة الماموث، الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة تجربة علمية تنطوي على تعديلات جينية ، وسرعان ما ينتقل الكائن إلى قلب القاهرة، لتبدأ سلسلة من الأحداث المثيرة التي تتضمن مطاردات ملحمية وصراعات مثيرة في شوارع المدينة.

وكانت الجهة المنتجة لفيلم «أوسكار عودة الماموث» قد طرحت في وقت سابق الإعلان الرسمي الأول له، والذي عكس لمحات مشوقة من الفيلم الذي يجمع بين المؤثرات البصرية المتطورة، مشاهد الدراما المؤثرة، لحظات الأكشن المثيرة، وجرعات من الكوميديا. 

 يتضمن الإعلان عودة مخلوقات عملاقة منقرضة تجوب شوارع المدينة، إلى جانب مطاردات مثيرة وصراعات ملحمية. 

يشار إلى أن «أوسكار- عودة الماموث» من إنتاج Trend VFX، وبيراميدز للانتاج الفني "محمد الشريف" ، وفكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبد المغني الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.

عودة الماموث هنادي مهنا هشام الرشيدي

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