كريم محمود عبدالعزيز يتجاهل أنباء انفصاله عن زوجته وينشر فيديو لوالده

شارك النجم كريم محمود عبد العزيز، متابعيه، فيديو قصير لوالده الفنان محمود عبد العزيز من أحد مسلسلاته الدرامية وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وجاء في الفيديو بعض النصائح من محمود عبد العزيز في احدي المسلسلات و قال خلال الفيديو :"أول ما تفتح عينك لازم تشكر ربنا و تسلم علي الشمس وعلي الأكل و علي الشجر ".

https://www.instagram.com/reel/DMVfgC_NHwZ/?igsh=dGlocTZiNjR5NH

كانت الصحفية اللبنانية المعروفة هنادي عيسى، أعلنت انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته وأم بناته، بعد فترة من الشائعات حول تدهور علاقتهما.

وغابت زوجة كريم محمود عبد العزيز، عن العرض الخاص لمسلسل "مملكة الحرير"؛ ما فسره كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغضبها، أو على الأقل وجود مشكلة ما منعت حضورها.

تزوّج كريم محمود عبد العزيز في يوليو 2011 من آن الرفاعي، وكان يُعرف عنهما حرصهما على الخصوصية، رغم ظهورهما أحيانًا في مناسبات وفعاليات فنية، وأنجبا 3 فتيات.