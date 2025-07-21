وزير الشباب: كل نادٍ سيكون لديه استقلالية تامة بعيدًا عن الدولة بالقانون الجديد

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن كل نادٍ سيكون لديه استقلالية تامة بعيدًا عن الدولة، موضحًا أن قانون الرياضة الجديد يستهدف تحقيق الاستقلالية والمحاسبة والشفافية في إدارة الأندية لضمان حق الأعضاء والشعب.

حماية الأعضاء داخل الأندية

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إن لكل نادٍ الحق في إدارة شؤونه، ولكن مع وجود آليات للمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على حماية الأعضاء داخل الأندية، ومجالس إدارات الأندية تُنتخب وتعمل بشكل تطوعي.

دعم الكوادر والمواهب

وأوضح صبحي أن القانون الجديد يُحمل المسؤولين في الأندية المسؤولية القانونية حال الخروج عن مشروعية المواطن، مشددًا على أن الهدف هو إسعاد الشباب وزيادة وعيهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تساعد الأندية في دعم الكوادر والمواهب، مع ضمان عدم اختطاف أي نادٍ في مصر.

وأشار وزير الشباب إلى أن وزارة الشباب والرياضة لا تُدير كرة القدم في مصر، بل تشرف على الأندية لضمان تقديمها دورها المجتمعي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على حوكمة العمل داخل الأندية لحل المشكلات بشكل مسبق ومستدام.