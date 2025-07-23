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خالد عبدالغفار: نعمل مع «الصحة العالمية» لتقوية الاستجابة الصحية للفئات الأكثر احتياجًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خالد عبدالغفار: نعمل مع «الصحة العالمية» لتقوية الاستجابة الصحية للفئات الأكثر احتياجًا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حرص الوزارة، على التعاون مع منظمة الصحة العالمية في جميع الملفات ذات الصلة بصحة السكان، على جميع المستويات، محليا وإقليميا، ودوليا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، الدكتور خالد عبدالغفار، مع الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لبحث ودراسة آليات الشراكة المستمرة بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، لتعزيز الاستجابة الصحية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً.

جهود منظمة الصحة العالمية

وفي مستهل اللقاء، ثمّن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، جهود منظمة الصحة العالمية ودعمها المستمر للقطاع الصحي المصري، مشيداً بدورها الفاعل في الاستجابة الإقليمية للأزمات، إلى جانب دورها في تعزيز قدرات المستشفيات على تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة تحت مظلة وزارة الصحة والسكان.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، إن الاجتماع استعرض أبرز محاور التعاون الحالية بين الجانبين، والتي شملت دعم قدرات الطوارئ الصحية، وتطوير خطط الاستجابة العاجلة، وتوفير الإمدادات الطبية والاحتياجات اللوجستية، إلى جانب تدريب الكوادر الصحية على الرعاية الطارئة، والتعامل مع الإصابات الجماعية، ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية.

وأضاف أن الاجتماع ناقش أوجه التعاون المتعلقة بتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، والمراقبة الوبائية، والتواصل المجتمعي، وتوفير البيانات الرقمية عبر منصات تفاعلية تساهم في سرعة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى دعم اللاجئين والنازحين وتوفير الخدمات الصحية لهم.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الطرفين أكدا حرصهما على استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة تنفيذ المشروعات الصحية ذات الأولوية، بما يحقق الأهداف المرجوة ويُعزز قدرة النظام الصحي المصري على الاستجابة الفعالة للأزمات والطوارئ.

ومن جانبه، أعرب الدكتور نعمة عابد، عن تقدير المنظمة العميق للتعاون البناء مع الحكومة المصرية، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على الارتقاء بصحة المواطنين، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة لهم.

حضر الاجتماع الدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشؤون العلاجية، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة سوزان زناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة داليا رشيد المشرف على إدارة المنح والقروض، والدكتور عمر أبوالعطا، قائد فريق الطواري الصحية والاستجابة بمنظمة الصحة العالمية.

رئيس الوزراء وزير الصحة منظمة الصحة العالمية مصر القطاع الصحي المستشفيات

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