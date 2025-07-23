ندى معوض تكشف لـ صدى البلد كواليس تجديد تعاقدها مع بيزييه الفرنسي وطموحاتها مع منتخب مصر

أكدت ندى معوض، لاعبة منتخب مصر للكرة الطائرة، إن تجديد تعاقدها مع فريق بيزييه الفرنسي يمثل محطة مهمة في مشوارها الاحترافي، ويعد تأكيدًا على ثقة النادي الفرنسي في قدراتها، واستمرارًا لطموحاتها في الوصول لأعلى المستويات داخل وخارج الملاعب.

وفي تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، قالت معوض: “اللعب في الدوري الفرنسي ليس مجرد تجربة احترافية، بل محطة تطوير حقيقية على كافة المستويات مؤكدة أن المنافسة هناك قوية جدًا، والإيقاع مختلف، والاحتكاك بلاعبات من مدارس متنوعة يمنحني خبرات لا تتوفر بسهولة”.

وأوضحت اللاعبة الدولية أن وجودها في دوري كبير مثل الفرنسي يمثل دفعة قوية لطموحاتها، سواء على صعيد الأندية أو مع منتخب مصر، مشيرة إلى أن خوض المواجهات الكبرى هناك ساهم في تطوير مهاراتها الخططية والذهنية.

عن مشاركاتها مع المنتخب الوطني، أكدت ندى معوض أن ارتداء قميص منتخب مصر يظل الشرف الأكبر، وأنها تسعى دائمًا لتوظيف كل ما تتعلمه في أوروبا لخدمة الفريق الوطني.

وأضافت: “شاركت مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، وحصدنا المركز الثاني.. لكن هذا لا يكفيني. أحلم بأن أكون ضمن الجيل الذي يصنع تاريخًا جديدًا للكرة الطائرة النسائية في مصر، سواء بتحقيق لقب قاري أو التأهل إلى بطولة العالم”.

كما شددت على أن الاحتراف لا يُفقدها الانتماء، بل يعزز إحساسها بالمسؤولية تجاه المنتخب، مضيفة: “كل مباراة أخوضها في أوروبا أعتبرها استعدادًا جديدًا لمساعدة مصر على التتويج”.

واختتمت ندى معوض حديثها بالتأكيد على أن طموحاتها لم تتوقف بعد، موضحة: “أسعى لتقديم موسم أقوى مع بيزييه، وأطمح للانتقال إلى دوري أوروبي أكبر مستقبلًا فكل خطوة أضعها في مشواري أراها جزءًا من حلم أكبر وهو أن أكون بين الأفضل في العالم، وأن أسهم في بناء جيل مصري قادر على المنافسة عالميًا”.

وتعد ندى معوض واحدة من أبرز اللاعبات المصريات اللاتي احترفن في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأت رحلتها الخارجية من الدوري السويسري مع نادي دودينجين، ونجحت في تحقيق المركز الثاني بالدوري والكأس، كما توجت بلقب أفضل مسجلة نقاط، قبل أن تنتقل في الموسم الماضي إلى بيزييه الفرنسي، أحد فرق المقدمة في دوري الكرة الطائرة الفرنسي للسيدات.