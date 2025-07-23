ليفربول يضم المهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي القادم من آينتراخت فرانكفورت.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير انضمام المهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رسميًا.. ليفربول يضم المهاجم الفرنسي هوجو إيكتيكي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت".



وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن تعاقده رسميا مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي قادما من صفوف اينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة تهدف لتعزيز القوة الهجومية للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووقع إيكيتيكي، البالغ من العمر 23 عاما، على عقد يمتد لمدة 6 سنوات مع "الريدز"، ومن المقرر أن ينضم إلى بعثة الفريق خلال جولته التحضيرية للموسم الجديد.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أجرى المدير الفني لليفربول، ارني سلوت، مكالمة بالفيديو مع اللاعب الفرنسي، ناقش خلالها دوره في الفريق وخطط دمجه داخل التشكيلة.

وكان إيكيتيكي قد تألق مع فرانكفورت الموسم الماضي، حيث سجل 15 هدفا في 31 مباراة كأساسي، وساهم بشكل كبير في احتلال الفريق للمركز الثالث في جدول الدوري الألماني.