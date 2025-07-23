ليفربول يعلن تعديلات على جدول مباراتيه في سبتمبر.. وديربي الميرسيسايد قد يتغير

أعلن نادي ليفربول عن تعديلات جديدة في موعد مباراتين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر سبتمبر 2025، وذلك في إطار التغييرات المتعلقة بجدول البث التلفزيوني الرسمي.

وبحسب التحديث، من المقرر أن يلتقي ليفربول مع بيرنلي يوم الأحد 14 سبتمبر في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت جرينتش على ملعب "تورف مور"، وستُبث المواجهة عبر قناة Sky Sports.

كما تم تحديد موعد ديربي "الميرسيسايد" المرتقب أمام إيفرتون، حيث تقرر إقامته يوم السبت 20 سبتمبر في تمام 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش على ملعب "أنفيلد"، وتنقلها قناة TNT Sports، مع تحذير من إمكانية تعديل توقيت اللقاء في حال تعارضه مع جدول مباريات دوري أبطال أوروبا.

ودعا ليفربول جماهيره إلى مراجعة النسخة المُحدثة من جدول الموسم الكروي الجديد 2025–2026، كما أتاح تقويمًا رقميًا لتسهيل متابعة المباريات.

وفي سياق متصل، يواصل الفريق تدريباته على ملعب "كاي تاك" في هونغ كونغ استعدادًا للمباراة الودية المرتقبة أمام ميلان الإيطالي، ضمن جولة ليفربول الآسيوية التحضيرية، والتي تشهد مشاركة النجم المصري محمد صلاح.