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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر وإسبانيا تعززان الشراكة الصناعية.. استثمارات جديدة ونقل تكنولوجيا لدعم التصنيع المحلي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع الدكتور سيرخيو رومان كارانثا فورستر، سفير إسبانيا لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك وجذب مزيد من الشركات والاستثمارات الإسبانية إلى السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

فرص جديدة للتعاون الصناعي بين مصر وإسبانيا

استعرض اللقاء فرص التعاون الصناعي المتاحة في مصر، التي يمكن للشركات الإسبانية الاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مبادرات السفارة الرامية إلى تشجيع الشركات الإسبانية على توسيع وجودها في السوق المصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول الاجتماع نماذج نجاح الشركات الإسبانية العاملة في القطاع الصناعي بمصر، وفرص البناء على هذه التجارب لتعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

هاشم: نستهدف نقل التكنولوجيا الإسبانية المتقدمة

وأكد وزير الصناعة قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتوافق الرؤى بين القيادات السياسية في البلدين، إلى جانب الزيارات المتبادلة بين مسؤولي مصر وإسبانيا.

وشدد على حرص الوزارة على تعميق أطر التعاون الصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وجذب مزيد من الاستثمارات الإسبانية إلى السوق المصرية، مع الالتزام بتذليل أي تحديات قد تواجه الشركات الإسبانية العاملة في مصر.

وقال هاشم إن الوزارة تستهدف تعزيز تواجد الشركات الإسبانية في القطاعات المستهدفة باستراتيجية الوزارة المحدثة، خاصة قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسيارات والطاقة المتجددة، بما يسهم في تعميق هذه الصناعات ورفع كفاءة القدرات المحلية، ويصب في صالح اقتصاد البلدين.

وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا الإسبانية المتقدمة إلى القطاعات الصناعية المستهدفة، بما يدعم تطوير الصناعة المحلية ويرفع قدرتها على المنافسة، مشيراً إلى إمكانية استضافة وزارة الصناعة مائدة مستديرة للشركات الإسبانية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر، لاستعراض فرص الاستثمار والحوافز المتاحة للتوسع في التصنيع المحلي.

جذب الشركات الإسبانية الصغيرة والمتوسطة

وأشار وزير الصناعة إلى اهتمام الوزارة بجذب الشركات الإسبانية المتوسطة والصغيرة لضخ استثمارات جديدة في مصر، والاستفادة من المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية التي يوفرها السوق المصري، باعتباره سوقاً كبيراً يتمتع بفرص نمو واسعة، وبوابة مهمة لنفاذ الصادرات إلى مختلف الأسواق.

وأوضح أهمية استفادة الشركات الإسبانية، خاصة الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الاستثمار في مصر، من نظام الامتياز الصناعي (Industrial Franchise)، الذي تستحدثه وزارة الصناعة حالياً باعتباره إحدى الآليات الجديدة للتوسع في التصنيع المحلي.

ولفت إلى أن نظام الامتياز الصناعي سيسهم في تخفيف الأعباء والإجراءات على الشركات الراغبة في الاستثمار بمصر، وتيسير رحلة المستثمر الإسباني، بما يدعم زيادة الاستثمارات الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.

إسبانيا تستهدف زيادة التعاون والاستثمارات

من جانبه، أكد الدكتور سيرخيو رومان كارانثا فورستر، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر، اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري مع مصر، باعتبارها أحد أهم شركائها في المنطقة.

وشدد السفير على ضرورة تكثيف جهود الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بما يتناسب مع قوة العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر وإسبانيا، خاصة في ظل الاهتمام المستمر من الشركات الإسبانية باستكشاف فرص التعاون مع الشركات المصرية.

أكثر من 60 شركة إسبانية تعمل في مصر

وفيما يتعلق بالاستثمارات الإسبانية، أوضح السفير أن أكثر من 60 شركة إسبانية تعمل في مصر في قطاعات مختلفة، من بينها الأسمنت والسيراميك والصناعات الدوائية والغزل والنسيج وقطاع السكك الحديدية.

وأضاف أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة تنظيم زيارات عديدة لشركات إسبانية من قطاعات متنوعة إلى مصر، من بينها شركات تعمل في الصناعات الزراعية والآلات والمعدات، بما يعزز فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين.

الصناعة أسبانيا التعاون الاقتصادى

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