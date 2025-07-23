بعد صلاح وألفين أيمن.. مصري جديد في صفوف ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، توقيع المصري كريم أحمد، أول عقد احترافي مع الريدز.

وأصبح كريم أحمد هو ثالث مصري في ليفربول بعد محمد صلاح وألفين أيمن.



وقال نادي ليفربول في بيان: "وقع كريم أحمد أول عقد احترافي له مع نادي ليفربول".

وتابع: "كان اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا في الأكاديمية منذ أن كان في السادسة من عمره وكان له تأثير فوري في أول ظهور له مع فريق تحت 18 عامًا في ديسمبر 2022 بتسجيله في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب ضد نادي بورنموث".

وواصل: "يمكن لأحمد أن يلعب كمهاجم أو لاعب وسط هجومي، إذ يمكن لإبداعه أن يساعد في فتح دفاعات المنافسين، وفي الموسم الماضي، مثّل فريق تحت 18 عامًا، وأنهى الموسم بسبعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، كما شارك أيضًا في دوري الشباب الأوروبي ضد بولونيا ولايبزيج".

وأتم: "سيقضي أحمد موسم 2025-2026 مع فريق تحت 21 عامًا، بقيادة المدرب الجديد روب بيج، بعد ترقيته إلى المستوى".