رغم التعثر .. بايرن ميونخ لا يتراجع عن صفقة جناح ليفربول

يواصل نادي بايرن ميونخ الألماني محاولاته لتأمين صفقة تدعيم مركز الجناح الهجومي هذا الصيف، ويستعد لتقديم عرض ثالث رسمي إلى ليفربول من أجل التعاقد مع النجم الكولومبي لويس دياز، فى ظل تمسك النادي الإنجليزي بموقفه الرافض للعروض السابقة.

وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه في منصة "إكس"، أن لويس دياز لا يزال يمثل "الهدف الرئيسي" لإدارة النادي البافاري، وأن المفاوضات بين الطرفين مستمرة رغم تعثر المحاولتين السابقتين.

ويسعى بايرن ميونخ لإعادة تشكيل خطه الهجومي هذا الصيف، كان قد فتح باب المفاوضات مع ليفربول على أمل استغلال حاجة "الريدز" إلى التوازن المالي، بعد استثمارات ضخمة شملت التعاقد مع لاعبين مثل فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونج وميليوس كيركيز، بالإضافة إلى الحارس أرمين بيسسكي.

لكن إدارة ليفربول لم تبدي حتى الآن مرونة في مسألة التخلي عن أحد أبرز عناصر الفريق هجوميًا، لا سيما أن دياز يرتبط بعقد مع النادي حتى يونيو 2027، وتبلغ قيمته السوقية الحالية قرابة 70 مليون يورو بحسب تقديرات "ترانسفير ماركت".

وانضم لويس دياز من بورتو إلى صفوف ليفربول في يناير 2022 مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني بعقد مدته 6 سنوات، ومنذ انضمامه إلى "أنفيلد" في يناير 2022 قادمًا من بورتو البرتغالي، ساهم لويس دياز في 64 هدفًا مع ليفربول، حيث سجل 41 هدفًا وصنع 23 تمريرة حاسمة، مما يجعله أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة المدرب أرني سلوت للموسم المقبل.