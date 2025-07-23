موهبة مصرية في أنفيلد.. كريم أحمد محترفًا في ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن توقيع لاعبه الشاب كريم أحمد، ذو الأصول المصرية، على أول عقد احترافي له مع النادي، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في إمكانياته ومواهبه المتصاعدة.

ووفقًا للبيان الرسمي للنادي: يجيد اللاعب الموهوب الذي ينحدر من أصول مصرية، اللعب في مركز المهاجم أو كصانع ألعاب، يتميز بقدرته على الابتكار وفتح المساحات داخل دفاعات الخصوم.

وتألق أحمد في الموسم الماضي حيث سجل 7 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة، كما شارك في دوري الشباب الأوروبي أمام بولونيا ولايبزيج، ما أضاف إلى خبرته الدولية.

وانضم كريم، البالغ من العمر 18 عامًا، إلى أكاديمية ليفربول منذ أن كان في السادسة من عمره، ولفت الأنظار منذ ظهوره الأول مع فريق تحت 18 عامًا في ديسمبر 2022، عندما سجل في أول مباراة له بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب ضد بورنموث.

وسيمثل كريم أحمد فريق تحت 21 عامًا في موسم 2025-2026 تحت قيادة المدرب الجديد روب بيج، وسط طموحات بأن يكون اسمًا واعدًا على طريق تمثيل الفريق الأول وربما حتى منتخب مصر في المستقبل.