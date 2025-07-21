رسميا.. ليفربول يضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، تعاقده رسميا مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي قادما من صفوف اينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة تهدف لتعزيز القوة الهجومية للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووقع إيكيتيكي، البالغ من العمر 23 عاما، على عقد يمتد لمدة 6 سنوات مع "الريدز"، ومن المقرر أن ينضم إلى بعثة الفريق خلال جولته التحضيرية للموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أجرى المدير الفني لليفربول، ارني سلوت، مكالمة بالفيديو مع اللاعب الفرنسي، ناقش خلالها دوره في الفريق وخطط دمجه داخل التشكيلة.

وكان إيكيتيكي قد تألق مع فرانكفورت الموسم الماضي، حيث سجل 15 هدفا في 31 مباراة كأساسي، وساهم بشكل كبير في احتلال الفريق للمركز الثالث في جدول الدوري الألماني.