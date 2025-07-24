حدث ليلا| ترامب يلوح بإنهاء الحرب التجارية بشرط واحد.. ومصرع سائق وإصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور ديروط بأسيوط

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وزير الزراعة: الرئيس السيسي مُهتم بصغار المزارعين .. هدفنا الاكتفاء الذاتي من العيش .. ومشكلتنا في المياه مش الأرض



كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المساحة المقررة لزراعة الأرز هذا العام كانت مليون و50 ألف فدان، إلا أن الزراعات الفعلية تجاوزت ذلك لتصل إلى مليون و800 ألف فدان، مشيرًا إلى أن الزيادة جاءت في معظمها من صغار المزارعين، وهو ما يُعد مخالفة تؤثر على موارد المياه في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر.

هيكلة الثانوية والأجور.. ماذا قال وزير التعليم عن نظام البكالوريا ومفاجأة للمعلمين؟



حل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضيفًا على الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة “dmc”، وتحدث عبد اللطيف عن نظام "البكالوريا المصرية" الجديد الذي أثار اهتمامًا واسعًا منذ الإعلان عنه، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم خلال الفترة الأخيرة.

علاء نبيل: الاحتراف يبدأ من أوروبا .. وأنديتنا تفتقر للمنظومة المتكاملة |فيديو



أكد الكابتن علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن الاحتراف الحقيقي يبدأ بخروج اللاعب المصري للاحتراف الخارجي، مشيرًا إلى أن الأندية المحلية ما زالت تفتقر إلى منظومة احتراف متكاملة، كما هو الحال في أوروبا، حيث يلتزم اللاعبون هناك بجدول يومي يشمل تدريبات صباحية، ومحاضرات، وغداء في النادي، قبل استكمال تدريبات المساء والعودة للنوم.

وأضاف نبيل، خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الأندية المصرية بحاجة إلى تعزيز هذا المفهوم ليصبح جزءًا من ثقافة اللاعبين، مؤكدًا أن اتحاد الكرة يقدم كل الدعم الممكن للاعبين الصغار لتسهيل انتقالهم إلى الأندية الخارجية.

بعد أشهر من التصعيد.. ترامب يلوح بإنهاء الحرب التجارية بشرط واحد



في خطوة قد تعيد رسم ملامح السياسة التجارية الأمريكية، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية التخلي عن سياسة الرسوم الجمركية المشددة، في حال أبدت الدول الكبرى انفتاحًا على الأسواق الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، أعلن عن توقيع اتفاق تجاري جديد مع الفلبين، يكشف عن توجهه نحو تبني سياسة أكثر انتقائية قائمة على "المعاملة بالمثل".

خلافات المصاهرة تشعل مشاجرة وتصيب شخصين بطلق ناري في سوهاج



شهد مركز سوهاج، مشاجرة عنيفة بين طرفين من عائلة واحدة، أسفرت عن إصابة اثنين بطلق ناري وآخر بكدمات، إثر خلافات عائلية بسبب المصاهرة، وتم ضبط أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز، ووجود مصابين بطلق ناري.

3 ذنوب تُهلك صاحبها ولا تغتفر.. احذر الوقوع فيها



3 ذنوب تهلك صاحبها ولا تغتفر؟.. حذر الشرع الشريف كل مسلم من ارتكاب الكبائر وذنوب معينة تؤدي لهلاكه، وبيّن سوء عاقبتها لكل من يرتكبها، ورغم أن ديننا الحنيف أكد أن رحمة الله وسعت كل شيء ولكن حذرنا من بعض الذنوب الأعمال التي لا يغتفر لفاعلها وفي السطور التالية نتعرف على هذه الأعمال حتى نتجنب الوقوع فيها.

مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور ديروط بأسيوط



لقي سائق مصرعه وأصيب 6 أشخاص آخرين في تصادم سيارتين أعلى محور ديروط ناحية مدخل الحوطا بأسيوط.

تصادم سيارتين أعلى محور ديروط

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى محور ديروط ناحية مدخل قرية الحوطا ووجود حالة وفاة ومصابين.

القاهرة تسجل 42 درجة محسوسة .. والأرصاد تصدرا تحذيرا هاما عن طقس الساعات المقبلة



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.



مندوب مصر بالأمم المتحدة: إسرائيل تجرّ المنطقة نحو الانفجار.. ولا سلام دون إنهاء الاحتلال



أدان السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، مواصلة إسرائيل لسياساتها العدوانية في الأراضي العربية، لاسيما في سوريا ولبنان، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، وتتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد عبد الخالق، متحدثًا باسم المجموعة العربية، أن ما تقوم به إسرائيل من استباحة ممنهجة للأراضي السورية عبر الضربات الجوية المتكررة واستهداف البنية التحتية العسكرية السورية، يُعد خرقًا صارخًا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، مشددًا على أن هذه الأفعال التصعيدية يجب ألا تمر دون مساءلة أو ردع.