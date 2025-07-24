هيكلة الثانوية والأجور.. ماذا قال وزير التعليم عن نظام البكالوريا ومفاجأة للمعلمين؟

حل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضيفًا على الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة “dmc”، وتحدث عبد اللطيف عن نظام "البكالوريا المصرية" الجديد الذي أثار اهتمامًا واسعًا منذ الإعلان عنه، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم خلال الفترة الأخيرة.

لا يوجد فصل فوق الـ 50 طالب



أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن استراتيجية التعليم واضحة وثابتة ولدينا رؤية مصر 2030 نعمل وفقا لها .



وقال محمد عبد اللطيف ، :" هناك قرارات كثيرة تم اتخاذها العام الماضي للتعامل مع كثافات الفصول، ولتوافر علمية تعليمية سليمة لابد ان يكون عدد الطلاب في الفصول منطقي ".

واكمل محمد عبد اللطيف :" وضعنا استراتيجية على حل كثافات الفصول بالإمكانيات التي نمتلكها ومصر لا يوجد بها فصل فوق الـ 50 طالبا ".



ولفت محمد عبد اللطيف :" وضعنا استراتيجية لاستغلال بعض الغرف الفارغة غير المستغلة وتم إدخال هذه الفصول وتحويلها على فصول".

كثافات الفصول وعجز المعلمين

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أنه مع تولي المسئولية كان لدينا العديد من التحديات التي نتعامل معها وكانت تعيق العملية التعليمية ووجود تعليم جيد .



وقال محمد عبد اللطيف”: أول التحديات هي كثافات الفصول وعجز المعلمين وارتفاع عدد المواد في التعليم الثانوي ونسبة الحضور في المدارس ضعيفة ".



وتابع محمد عبد اللطيف : 87 % من الطلاب يتعلمون في تعليم رسمي عام وهناك 13 % من الطلاب يدرسون في التعليم الخاص.

وأكمل محمد عبد اللطيف: "لدينا أكثر من 25 مليون طالب في كافة مراحل التعليم الأساسي وما قبل الجامعي.

مفيش مادة أساسية داخل الفصل بدون معلم



وقال عبد اللطيف ”: “ الوصول بكثافة الفصول لما دون الـ 50 طالبا هو رقم مُرض جدا “، مضيفا:” كان لدينا مشكلة عجز المعلمين بـ 469 ألف معلم وعملنا على حل الأزمة".

وأكمل محمد عبد اللطيف : "مفيش مادة أساسية داخل الفصل بدون معلم "، مضيفا:" تم مد فترة العام الدراسي من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا وتخفيض نصاب الحصص لكل مادة لمواجهة عجز اعداد المعلمين ".

ولفت عبد اللطيف : " قوة التدريس زادت الثلث نتيجة تعديل النصاب الأسبوعي لحصص كل مادة وزيادة مدة العام الدراسي ".

مسابقة 30 ألف معلم



أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أنه تم الاستعانة بمعلمي الحصة وتم تغيير المسمى الوظيفي لبعض العاملين بالوزارة من حاملي المؤهلات التربوية من اجل سد أعداد المعلمين .

وقال محمد عبد اللطيف، :" العام الدراسي القادم به مسابقة الـ 30 ألف معلم ، واختيار المعلمين في المسابقة يتم بمنتهى الدقة والمعلمين اللي بيدخلوا ضمن مسابقة الـ 30 الف مستوى رفيع للغاية ".



واكمل محمد عبد اللطيف :" لدينا مليون موظف منهم 823 ألف معلم داخل الفصول، و المعلم المصري من أكفأ المعلمين على مستوى العالم وهو امر يشهد به العالم بأكمله "، مضيفا:" أداء المعلم المصري فوق الممتاز ".

ارتفاع نسبة الحضور بالمدارس لـ 85 %

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن هناك ثقة كبيرة في المعلم المصري ولدينا لجان متابعة لتقييم الأداء بشكل مستمر.



وقال محمد عبد اللطيف، :" نسب الحضور في المدارس ارتفعت إلى 85 % نتيجة المنظومة الجديدة والتقييم الأسبوعي، وتقييمات المعلمين للطلاب تتم بشكل منتظم من خلال إدارة الجودة وكذلك مديري المدارس والمديريات".

أخبار جيدة عن رواتب المعلمين قريبا

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أنه في القريب العاجل سيكون هناك أخبار جيدة للمعلمين بخصوص رواتبهم وأجورهم .

هيكلة الثانوية العامة

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أنه تم العمل على إعادة هيكلة الثانوية العامة في الصيف الماضي ثم طرحنا نظام البكالوريا حرصا على مصلحة الطلاب .

وقال محمد عبد اللطيف، :" التعليم الثانوي القديم كان يحتوي على 32 مادة في حين الأنظمة الدولية عدد المواد فيها اقل بكثير ".



وتابع محمد عبد اللطيف:" زيادة عدد المواد في نظام الثانوية القديم كان يؤدي إلى عدم القدرة على الانتهاء من شرح المناهج داخل الفصول، وأجرينا دراسة على اهم 20 دولة في التعليم وجميعهم عدد مواد الثانوية لديهم لا تتجاوز 8 مواد في العام ".

لم نلغ مواد من الثانوية العامة

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن نظام البكالوريا بحاجة على حوار مجتمعي وتغيير قانون في مجلس النواب .

وقال محمد عبد اللطيف، :" لم نلغي مواد في الثانوية العامة ولكن تم الدمج بين المواد المتشابهة مثل الجيولوجيا والأحياء، وعملنا على إعادة هيكلة في نظام الثانوية العامة والمواد الخاصة بالتعليم الثانوي ".



واكمل محمد عبد اللطيف :" إعادة هيكلة الثانوية العامة أدت إلى عودة الطلاب إلى المدرسة والحضور في المدارس، ونتائج إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة جيدة جيدة واترفعت نسب الحضور بشكل كبير ".

البكالوريا

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن نظام الثانوية العامة التقليدي كان قائما على امتحان الفرصة الواحدة، وبالتالي هو أمر ظالم جدا.

وقال محمد عبد اللطيف: "توجيهات الرئيس السيسي لنا هي تحقيق أفضل تعليم لمحدودي الدخل، ونقلنا التعليم الدولي لمحدودي الدخل من خلال نظام البكالوريا".

وأكمل محمد عبد اللطيف: "نظام البكالوريا يوفر عدة فرص ومسارات عديدة أمام الطالب، ودلوقتي كل طالب مستقبله في إيده من خلال نظام البكالوريا".

ولفت محمد عبد اللطيف: "الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا شمل جلسات مع كل أطياف المنظومة التعليمية".

تدريس مادة الدين

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن المواد خارج المجموع ينظر إليها على أنها أقل، وهذا المفهوم لا يجب أن يكون مع مادة الدين.



وقال محمد عبد اللطيف،: "طالما سيتم تدريس الدين؛ فلا بد أن يتم تدريسه بقدره وقيمته، ولذلك وضعنا نسبة النجاح 70%".

مسارات نظام البكالوريا



أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن نظام البكالوريا يضم 4 مسارات وهي طب وعلوم حياة وهندسة وحاسبات وآداب وفنون وقطاع الأعمال.

وقال محمد عبد اللطيف”: "استحدثنا مسار قطاع الأعمال والتنسيق في البكالوريا سيكون مماثلاً للثانوية العامة".

وتابع محمد عبداللطيف: "البكالوريا بها مواد أساسية وهي التاريخ واللغة العربي واللغة الأجنبية الأولى بجانب المواد التخصصية التي يمكن تغييرها في حالة الرغبة في تغييب المسار".

وأكمل محمد عبد اللطيف: "البكالوريا ستكون بها فترتين للامتحان وللطالب الحق التقديم فيهما".

امتحانات الثانوية العامة بلا أخطاء



أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام كانت بلا أخطاء.



وقال محمد عبد اللطيف،: "قمنا بطرح 12 نموذج امتحانات لكل مادة، وغيرنا بعض السياسات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، ولم يحدث تسريب في امتحاناتها".

وأشار محمد عبد اللطيف إلى أن أغلب أولياء الأمور يرغبون في حصول أبنائهم على فرصة محايدة وحقيقية للامتحان.

ولفت محمد عبد اللطيف، إلى أن البكالوريا شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات مثل الثانوية العامة، ونسعى لاعتماد البكالوريا دوليا لكن ذلك يستغرق من سنتين لـ 3 سنوات".

إنشاء 150 ألف فصل في 10 سنوات



أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن التعليم الرسمي العام يضم 480 ألف فصل، من بينها 150 ألف فصل تم بناؤها خلال السنوات العشر الماضية.



وقال محمد عبد اللطيف، "خلال 10 سنوات، تم بناء ثلث قوة الفصول الموجودة في مصر على مدار التاريخ"، ووتابع: "بناء 150 ألف فصل في 10 سنوات رقم كبير وإنجاز رائع".

وأضاف: "بعض المدارس تعمل بنظام الفترتين، وقد وضعنا خطة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية لإنهاء هذا النظام في المدارس الابتدائية خلال عامين".

ولفت إلى أن "الفترة المسائية في مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية سيتم إنهاؤها خلال 4 سنوات".

التعليم الفني مستقبل مصر

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن التعليم الفني هو مستقبل مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية.



وقال محمد عبد اللطيف "، إنه هناك اهتماما كبيرا من الرئيس السيسي بالتعليم الفني، وتخريج أجيال بمهارات تتماشى مع المعايير الدولية، وهناك مشاورات مع جهات دولية؛ لمنح خريجي التعليم الفني شهادات دولية تمكنهم من العمل مع كبرى الشركات العالمية.

وأشار محمد عبد اللطيف إلى أن خريجي المدارس التكنولوجية مدربين على أعلى مستوى، وهناك إقبالا كبيرا من القطاع الخاص على زيادة أعداد هذه المدارس.