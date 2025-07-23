وزير التعليم: ثلث فصول مصر أُنشئت آخر 10 سنوات.. وإنهاء الفترة المسائية بالمدارس في هذا التوقيت|فيديو

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن التعليم الرسمي العام يضم 480 ألف فصل، من بينها 150 ألف فصل تم بناؤها خلال السنوات العشر الماضية.

وقال محمد عبد اللطيف، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC": "خلال 10 سنوات، تم بناء ثلث قوة الفصول الموجودة في مصر على مدار التاريخ".

وتابع: "بناء 150 ألف فصل في 10 سنوات رقم كبير وإنجاز رائع".

وأضاف: "بعض المدارس تعمل بنظام الفترتين، وقد وضعنا خطة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية لإنهاء هذا النظام في المدارس الابتدائية خلال عامين".

ولفت إلى أن "الفترة المسائية في مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية سيتم إنهاؤها خلال 4 سنوات".

