4 مسارات في نظام البكالوريا الجديد.. معلومات تهم الطلاب من وزير التعليم |فيديو

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن نظام البكالوريا يضم 4 مسارات وهي طب وعلوم حياة وهندسة وحاسبات وآداب وفنون وقطاع الأعمال.



وقال محمد عبد اللطيف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة “دي إم سي”: "استحدثنا مسار قطاع الأعمال والتنسيق في البكالوريا سيكون مماثلاً للثانوية العامة".

وتابع محمد عبداللطيف: "البكالوريا بها مواد أساسية وهي التاريخ واللغة العربي واللغة الأجنبية الأولى بجانب المواد التخصصية التي يمكن تغييرها في حالة الرغبة في تغييب المسار".

وأكمل محمد عبد اللطيف: "البكالوريا ستكون بها فترتين للامتحان وللطالب الحق التقديم فيهما".



ولفت محمد عبد اللطيف: "نعمل على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية".