وزير التعليم: مشاروات مع جهات دولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات تمكنهم من العمل بالشركات العالمية

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، أن التعليم الفني هو مستقبل مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال محمد عبد اللطيف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: “التصدير للخارج يتطلب عمالة مدربة”.

وأكد محمد عبد اللطيف أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس السيسي بالتعليم الفني، وتخريج أجيال بمهارات تتماشى مع المعايير الدولية، وهناك مشاورات مع جهات دولية؛ لمنح خريجي التعليم الفني شهادات دولية تمكنهم من العمل مع كبرى الشركات العالمية.

وأشار محمد عبد اللطيف إلى أن خريجي المدارس التكنولوجية مدربين على أعلى مستوى، وهناك إقبالا كبيرا من القطاع الخاص على زيادة أعداد هذه المدارس.