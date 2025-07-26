تعيين اللواء أسامة نصر مديرًا لأمن الغربية خلفا لـ أيمن عبد الحميد

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرار باعتماد الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025/ 2026م .

حركة وزارة الداخلية



وتضمن حركة وزارة الداخلية تعيين اللواء أسامة نصر الهواري مديرًا لأمن الغربية خلفا للواء أيمن عبد الحميد ضمن الحركة الأساسية العام الجاري ويتميز بكونه قيادة أمنية ميدانية .

حركة التنقلات الداخلية

كما تضمنت حركة تنقلات الداخلية ترقية ونقل عدد كبير من قيادات وضباط الوزارة، في إطار استراتيجية تطوير الأداء الأمني، وضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحديات الأمنية خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل مسقط رأسه

الجدير بالذكر أن اللواء أسامة نصر جلال الهوارى من أبناء مركز العسيرات سوهاج وكان يشغل منصب نائب مدير أمن القاهرة حتي رقي كمديرا لأمن الغربية لتناول بعض الملفات والخدمات العامة للمواطنين وعلي رأسها حفظ أمن واستقرار الشارع .