بربع مليون جنيه.. فورد مونديو أوتوماتيك

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

فورد مونديو موديل 1997

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، فورد مونديو موديل 1997، وتنتمي مونديو لفئة السيارات السيدان .

مواصفات فورد مونديو موديل 1997 الخارجية

فورد مونديو موديل 1997

تمتلك سيارة فورد مونديو موديل 1997 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فورد، وتم تثبيت شعار شركة فورد على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية للسيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

فورد مونديو موديل 1997

محرك فورد مونديو موديل 1997

تستمد سيارة فورد مونديو موديل 1997 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 140 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فورد مونديو موديل 1997 الداخلية

فورد مونديو موديل 1997

زودت مقصورة فورد مونديو موديل 1997 بالعديد من المميزات من ضمنها، كونسول وسطي، وتكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها زجاج كهربائي، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات .

سعر فورد مونديو موديل 1997

فورد مونديو موديل 1997

تباع سيارة فورد مونديو موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .