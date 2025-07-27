منها إنقاص الوزن.. فوائد غير متوقعة عند تناول التين

يعد التين من أبرز الفواكه التي تحظى بإقبال كبير في الشراء خلال فصل الصيف، لانها خالية من الدهون كما أنها خالية من الكوليسترول.

كما يعتبر التين أيضًا مصدرًا ممتازًا للعديد من العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين أ وفيتامين ج والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم .

كان موقع هيلثي كشف عن فوائد عديدة للتين تحدث للإنسان بمجرد أن يتناول هذه الفاكهة بكميات متناسبة.

فوائد تناول التين بشكل مستمر:

ـ تحسين عملية الهضم

أثبتت الدراسات أن زيادة تناول الألياف يساعد في حل مشاكل الجهاز الهضمي التي تتراوح من الإمساك إلى الإسهال يعتبر التين مصدرًا ممتازًا للبريبايوتكس ، مما يحسن صحة الأمعاء بشكل عام.

ـ يساعد علي نمو الشعر:

نصح موقع هيلثي بتناول الفتيات للتين وذلك لانه يحتوي على العناصر الغذائية المفيدة للشعر مثل المغنيسيوم وفيتامين C وفيتامين E التي تعزز نمو الشعر.

حيث تعمل هذه العناصر الغذائية على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وتساعد على تسريع نمو الشعر.

ـ إنقاص الوزن:

أثبتت الدراسات أن تناول التين يساعد في إنقاص الوزن لذلك ينصح بتناول التين الطازج أو المجفف بين وجباتك للتخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة والحد من الجوع.



أضرار الإكثار من تناول التين:

ورغم الفوائد العديدة لتناول التين فقد أثبتت دراسات اخرى ان هناك اضرار في حال الإسراف في تناوله ومنها:

ـ زيادة خطر حصى الكلى

التين المجفف يحتوي على أوكسالات، وهي مادة قد تساهم في تكوّن حصى الكلى لدى بعض الأشخاص.

ـ الإسهال أو اضطراب الجهاز الهضمي

التين غني بالألياف، والإكثار من الألياف قد يؤدي إلى الإصابة بالإسهال والانتفاخ.