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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد بالجملة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول التين المجفف؟

التين المجفف
التين المجفف
نهى هجرس

التين المجفف غني بالعناصر الغذائية، فنصف كوب منه يحتوي على كمية كالسيوم تعادل شرب نصف كوب من الحليب، وبالمقارنة، يحتوي التين على ألياف أكثر من البرقوق، وبوتاسيوم أكثر من الموز.

فوائد التين المجفف

القيمة الغذائية للتين المجفف تجعله خيارًا مثاليًا لتناول هذه الوجبة الخفيفة الصحية، ولأن التين مصدر غذائي متكامل غني بالعناصر الغذائية المهمة، وخالٍ من الدهون والكوليسترول والصوديوم، فهو يساعدك على تلبية الإرشادات الغذائية .

كما أن اتباع نمط حياة يومي يركز على موازنة السعرات الحرارية، واختيار الأطعمة بعناية، وممارسة النشاط البدني، يمكن أن يساعدك على الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتعزيز صحتك العامة.

كما يعتبر التين المجفف من أكثر الفواكه المضادة للالتهاب، كما يحتوي التين المجفف على الكالسيوم وفيتامين ك الهامين لبناء صحة العظام.

التين التين المجفف فوائد التين المجفف الكالسيوم فيتامين ك

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