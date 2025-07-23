بالسمسم والسكر .. طريقة عمل القرص الطرية بوصفة نجلاء الشرشابي

تعتبر طريقة عمل القرص الطرية بالسمسم والسكر من وصفات المخبوزات المنزلية، وهي غنية بالعناصر الغذائية ومثالية لتقديمها على الإفطار أو كوجبة خفيفة بين الوجبات.

وفي ظل عودة الأكلات التراثية إلى الواجهة، قدمت الشيف نجلاء الشرشابي وصفة سهلة وسريعة لتحضير القرص الطرية بالسكر والسمسم، والتي تعد من أشهر المخبوزات الريفية المصرية المحببة للصغار والكبار.

طريقة عمل القرص بالسمسم والسكر

طريقة عمل القرص بالسمسم والسكر

المكونات:

4 أكواب دقيق

نصف كوب سكر

كوب لبن دافئ

نصف كوب زيت

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سمسم

رشة ملح

ماء دافئ للعجن (حسب الحاجة)

سكر وسمسم للتزيين

طريقة عمل القرص بالسمسم والسكر

طريقة التحضير:

ـ في وعاء عميق، يُخلط الدقيق مع السكر والخميرة والسمسم والملح.

ـ يُضاف الزيت واللبن تدريجيًا مع العجن حتى تتكوّن عجينة لينة ومتماسكة.

ـ تُترك العجينة لتختمر لمدة ساعة، ثم تُشكّل إلى كرات وتُرص في صينية مدهونة.

ـ تُرش بوجهها خليط السكر والسمسم، وتُخبز في فرن ساخن على 180 درجة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

طريقة عمل القرص بالسمسم والسكر

نصائح الشيف لتحضير القرص بالسمسم والسكر

وأكدت الشرشابي خلال تقديم الوصفة، أن استخدام اللبن الدافئ والزيت يمنح المخبوز قوامًا هشًا ومذاقًا غنيًا، بينما يُعد رش السمسم والسكر على الوجه لمسة جمالية ومذاقية مميزة.