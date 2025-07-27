وزير السياحة والآثار: متوقع أن نصل بنهاية 2025 إلى 18 مليون سائح

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي، إن مصر استقبلت قرابة 8.7 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 22 % زيادة مقارنة بالعام الماضي.

توقع وزير السياحة والآثار ، أن نصل بنهاية 2025 إلى 18 مليون سائح ، موضحا أن النصف الثاني من العام في أغلب الأوقات يشهد أرقام سياحية أفضل من النصف الأول.

أفاد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، إن الوزارة على استعداد لدعم أي شركة طيران تمتلك إستراتيجية طويلة المدي ويمكنها ان تضيف لصناعة الطيران في مصر.

وأشاد وزير السياحة والاثار، بالمطارات المصرية من حيث الشكل والمضمون باعتبارها أفضل من بعض مطارات في أوروبا، بالإضافة إلي الخدمات المميزة.

وأشار الي أن الوزارة وافقت على ٥ فنادق متحركة سياحية للرحلات النيلية الطويلة، لدعم ذلك المنتج السياحي المهم.

استكمل وزير السياحة والآثار قائلا: إن 8 شركات حصلت على موافقة بـ 56 غرفة لنظام الشقق الفندقية، لافتا أن لدينا أكثر من 60 شركة متقدمة، في مناطق متفرقة في الساحل لشمالي والبحر والأحمر وجنوب سيناء وجارى زيارتها من قبل اللجان المختصة.