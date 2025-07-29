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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء استقبال طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 لتسجيل رغباتهم

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
نهلة الشربيني

بدأت منذ قليل معامل التنسيق بالجامعات على مستوى الجمهورية استقبال طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 لتسجيل رغباتهم.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم السبت الموافق ۲۰۲۵/۸/۲.

أوضحت وزارة التعليم العالي تعليمات هامة للطلاب عند تسجيل الرغبات:

تسجيل الرغبات يتم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:
https://tansik.digital.gov.eg

يتيح الموقع إدخال الرغبات على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية.

يُغلق التسجيل الساعة 7 مساءً في آخر يوم للمرحلة، ولا يُسمح بإجراء أي تعديل بعد هذا الموعد.

يُسمح للطالب بتعديل رغباته أكثر من مرة خلال فترة المرحلة دون قيود.

على الطالب مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي عند ترتيب رغباته.

يجب التأكد من إدخال الرقم السري ورقم الجلوس بشكل دقيق.

عدد الرغبات المتاحة لكل طالب: 75 رغبة.

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