قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشر مقاطع مخلة..ترحيل "أم سجدة" إلي قسم المقطم بعد قرار النيابة
من قلب الصحراء لـ العالمية..أبو العينين يكشف كيف تحولت كليوباترا إلى علامة صناعية؟
النيابة تأمر بتشريح جثمان عم الفنانة أنغام
محمد أبو العينين عن سر وفاء العمال: الولاء بيتربى.. إحنا مبنسبشي فرد لوحده
مبينساش وعوده.. مارسيل كولر يوجه رسالة للنادي الأهلي
موعد مباراة الأهلي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة
محمد أبو بكر بعد ضبط أم مكة وأم سجدة : دعائي استجيب لتنقية المجتمع
موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم
ردا على التصعيد الروسي.. ترامب يصدر توجيهات بنشر غواصتين نوويتين |ماذا سيحدث؟
شريكي اتهمني بالجنون.. محمد أبو العينين يكشف كواليس إنشاء أول مصنع سيراميك في مصر
النائب محمد أبو العينين: تمثيل الشعب شرف ومسؤولية والصناعة مفتاح التقدم
علي جمعة: مرافقة النبي في الجنة لا تكون إلا بكثرة السجود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ البحر الأحمر تبحث مع وفد جامعة بكين سبل التعاون في السياحة البيئية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نيابةً عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، استقبلت ماجدة حنا، نائب المحافظ، وفدًا من طلاب الدراسات العليا بجامعة بكين، وذلك ضمن برنامج أكاديمي وسياحي يهدف إلى تبادل الخبرات والانفتاح على الثقافات المختلفة.

جاء اللقاء بحضور الدكتور ماهر رشوان، رئيس فرع جهاز شئون البيئة، والدكتور محمود حنفي، وممثلي هيئة تنشيط السياحة، إلى جانب ممثلين عن جمعية هيبكا لحماية البيئة وحماية الشواطئ، وعدد من الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع جهود محافظة البحر الأحمر في دعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، والأنشطة السياحية المتنوعة التي تميز المقصد السياحي بالغردقة، بالإضافة إلى تأثير تلك الجهود في زيادة الإشغالات وعدد الليالي السياحية.

كما ناقش الحضور أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي، خاصة في ظل التغيرات العالمية، وسبل التغلب عليها من خلال التوسع في السياحة المستدامة، وتحسين جودة الخدمات، والترويج للمقاصد البيئية الفريدة التي تتمتع بها المحافظة.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع الوفد الصيني، تم خلاله الرد على الاستفسارات المتعلقة بتجربة مصر في التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الهدايا التذكارية، وحرصت نائب المحافظ على تقديم درع المحافظة لممثلي جامعة بكين، تقديرًا لهذه الزيارة التي تسهم في تعزيز التعاون الثقافي والسياحي بين الجانبين.

البحر الأحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر القطاع السياح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية لـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

ترشيحاتنا

سون

سون يعلن رحيله عن توتنهام: القرار الأصعب في مسيرتي

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يتألق من مران النصر السعودي .. شاهد

مجلس إدارة اللجنة الأولمبية

قرارات جديدة للجنة الأولمبية المصرية لتعزيز الاستقرار الرياضي

بالصور

حافلة للطرق الوعرة بفندق 5 نجوم في داخلها

حافلة
حافلة
حافلة

السيارات الكهربائية تتسبب في تدهور مبيعات كيا خلال 2025

كيا
كيا
كيا

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد