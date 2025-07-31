نائب محافظ البحر الأحمر تبحث مع وفد جامعة بكين سبل التعاون في السياحة البيئية

نيابةً عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، استقبلت ماجدة حنا، نائب المحافظ، وفدًا من طلاب الدراسات العليا بجامعة بكين، وذلك ضمن برنامج أكاديمي وسياحي يهدف إلى تبادل الخبرات والانفتاح على الثقافات المختلفة.

جاء اللقاء بحضور الدكتور ماهر رشوان، رئيس فرع جهاز شئون البيئة، والدكتور محمود حنفي، وممثلي هيئة تنشيط السياحة، إلى جانب ممثلين عن جمعية هيبكا لحماية البيئة وحماية الشواطئ، وعدد من الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع جهود محافظة البحر الأحمر في دعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، والأنشطة السياحية المتنوعة التي تميز المقصد السياحي بالغردقة، بالإضافة إلى تأثير تلك الجهود في زيادة الإشغالات وعدد الليالي السياحية.

كما ناقش الحضور أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي، خاصة في ظل التغيرات العالمية، وسبل التغلب عليها من خلال التوسع في السياحة المستدامة، وتحسين جودة الخدمات، والترويج للمقاصد البيئية الفريدة التي تتمتع بها المحافظة.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع الوفد الصيني، تم خلاله الرد على الاستفسارات المتعلقة بتجربة مصر في التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على البيئة.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الهدايا التذكارية، وحرصت نائب المحافظ على تقديم درع المحافظة لممثلي جامعة بكين، تقديرًا لهذه الزيارة التي تسهم في تعزيز التعاون الثقافي والسياحي بين الجانبين.