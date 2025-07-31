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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العد التنازلي ليوم الحسم..سخونة المشهد الانتخابي تتصاعد في الأقصر قبل التصويت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

تواصل محافظة الأقصر استعداداتها للحدث الانتخابي المرتقب يوم الاثنين المقبل وسط تصاعد حدة المنافسة بين المرشحين على انتخابات مجلس الشيوخ 

وتشهد المحافظة نشاطًا مكثفًا للمرشحين الذين كثفوا من جولاتهم الميدانية واللقاءات الجماهيرية في الساعات الأخيرة، حيث تحولت القرى والنجوع إلى ساحات تفاعل انتخابي حيوي، وسط مشاركة كبيرة من الأهالي في المؤتمرات التي تُعقد يوميًا لدعم كل مرشح 

ورغم اقتراب موعد الاقتراع، فإن الصورة لم تتضح بعد، ولا يزال الشارع الأقصرى في حالة ترقب لحسم هوية الفائز بالانتخابات، في ظل تباين التوقعات وتزايد حجم المؤيدين لكل مرشح 

ويضم السباق الانتخابي 11 مرشحًا، منهم 9 مستقلين و2 من الأحزاب، وهم: محمد عبد العليم حسين محمد (حزب مستقبل وطن - رمز: القلم)، الضوي أحمد الضوي عديسي (حزب مستقبل وطن - رمز: الكتاب)، محمد أبو الغيط محمد عبد الجليل (حزب العدل - رمز: الحصان)، محمد عبد الرحمن محمد صالح (مستقل - رمز: الأسد)، محمود محمد إبراهيم علي (حزب إرادة جيل - رمز: الصقر)، عادل محمد أحمد محمود (حزب الوفد المصري - رمز: النخلة)، ياسر سعدي صحابي محمد (مستقل - رمز: بندقية صيد)، محمد محمود ياسين أبو السعود (مستقل - رمز: الهدهد)، الطيري حسن عبده حسن (مستقل - رمز: طائرة هليكوبتر)، جبريل أحمد كامل حسانين (مستقل - رمز: أتوبيس)، الدكتور عبد الحكيم أبو القاسم سليم (حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - رمز: القطار)

وتبذل الجهات التنفيذية والرقابية جهودًا كبيرة لضمان تنظيم العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والنزاهة، حيث تم تجهيز المقرات وتوفير التأمين اللازم لضمان سير التصويت بسلاسة يوم الإثنين المقبل

ويُتوقع أن تشهد الساعات المقبلة مزيدًا من الحراك السياسي والمفاجآت الانتخابية، في مشهد بات حديث الشارع في الأقصر بالكامل

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