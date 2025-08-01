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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

10 أيام راحة خلال الشهر.. مواعيد الإجازات في أغسطس للحكومة والخاص

الإجازات
الإجازات
عبد العزيز جمال

مع نهاية شهر يوليو 2025، يتزايد اهتمام الموظفين في القطاعين العام والخاص بجدول الإجازات المقبلة، بحثًا عن فرصة للاستراحة أو الترتيب لعطلات قصيرة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرغبة المتزايدة في الابتعاد عن ضغوط العمل اليومي.

ويأتي التساؤل الأبرز الآن: هل يشمل شهر أغسطس 2025 أية عطلات رسمية معتمدة؟، أم أن الشهر يخلو تمامًا من المناسبات الدينية والوطنية التي تمنح الموظفين إجازات مدفوعة الأجر؟.

أغسطس بدون إجازات رسمية

وبحسب الجدول الرسمي للإجازات المعتمد من الحكومة، فإن شهر أغسطس 2025 لا يتضمن أي عطلات رسمية وبذلك، فإن الموظفين في كافة القطاعات لن يحصلوا على إجازات استثنائية خلال هذا الشهر، وتقتصر أيام الراحة على العطلات الأسبوعية المعتادة فقط، وهي أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع.

10 أيام راحة خلال الشهر

رغم غياب المناسبات الرسمية، فإن شهر أغسطس 2025 يمنح الموظفين 10 أيام راحة من خلال عطلات نهاية الأسبوع، والتي تتوزع بانتظام على مدار الشهر، على النحو التالي:

الجمعة 1 أغسطس: إجازة أسبوعية

السبت 2 أغسطس: إجازة أسبوعية

الجمعة 8 أغسطس: إجازة أسبوعية

السبت 9 أغسطس: إجازة أسبوعية

الجمعة 15 أغسطس: إجازة أسبوعية

السبت 16 أغسطس: إجازة أسبوعية

الجمعة 22 أغسطس: إجازة أسبوعية

السبت 23 أغسطس: إجازة أسبوعية

الجمعة 29 أغسطس: إجازة أسبوعية

السبت 30 أغسطس: إجازة أسبوعية

وبالتالي، فإن الموظف الذي يعمل بنظام يومي الجمعة والسبت كعطلة نهاية أسبوع، سيستفيد من 10 إجازات كاملة خلال شهر أغسطس، لكنها غير مرتبطة بأي مناسبة رسمية.

متى الإجازة الرسمية المقبلة بعد أغسطس؟

بحسب ما أعلنته الحكومة، فإن أقرب عطلة رسمية بعد أغسطس ستكون في شهر سبتمبر 2025، وتحديدًا يوم الخميس 4 سبتمبر، والذي يوافق المولد النبوي الشريف وفقًا للتقويم الهجري، وتُمنح خلاله إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص.

جدول الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

تتوفر قائمة الإجازات الرسمية المتبقية في العام 2025 عبر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، وتشمل مناسبات دينية وقومية بارزة، مثل:

المولد النبوي الشريف – الخميس 4 سبتمبر 2025

انتصارات أكتوبر – الاثنين 6 أكتوبر 2025

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