طلاب طب المنوفية يجمعون نصف مليون جنيه لعمل عناية مركزة بمستشفي

دشن طلاب الدفعة الـ 40 بكلية الطب جامعة المنوفية حملة لجمع مبلغ مالي من طلاب الدفعة لمساعدة مستشفيات المنوفية.

وتمكن الطلاب من جمع أكتر من نص مليون جنيه، عشان لعمل وحدة عناية مركزة كاملة في مستشفى القصر التعليمي بشبين الكوم.

وقال طلاب الدفعة الـ 40 :“ إحنا دفعة 40 طب المنوفية، حلمنا من الأول يكون لينا بصمة خير تفضل بعدنا لسنين ، بدأنا بفكرة صغيرة يمكن ناس شافوها صعبة، بس بإصرارنا وبمساعدة كل واحد وقف جنبا اتحول الحلم لحقيقة”.

واكد الطلاب أن وحدة العناية المركزة بمستشفى القصر ستخدم عدد كبير من المرضي وقد تكون سبب لإنقاذ حياة مريض.

وقال الطلاب في منشور علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك “ إحساسنا النهاردة مش بيتوصف… فرحانين وفخورين، والأهم شاكرين ربنا ثم كل حد ساهم معانا بأي طريقة، دي بس البداية… ولسه في كتير جاي بإذن الله”.

واكد الطلاب أنهم سيوثقون تبرعهم بالعقود وتحويل الحلم الي حقيقة.