تشكيل الجولة الثانية من الدوري الممتاز .. زيزو يتصدر والقوة الهجومية للاتحاد السكندري تتألق

شهدت الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز اختيار التشكيل المثالي للاعبين الأكثر تميزًا، وذلك وفقًا لموقع الإحصائيات العالمية "Sofascore"، والذي أعلن عن قائمة الأفضل بعد نهاية جميع مباريات الجولة، بناءً على تقييمات الأداء الفردي للاعبين داخل الملعب.

وجاءت القائمة لتؤكد تفوق أحمد سيد "زيزو" نجم الأهلي، الذي تصدر المشهد بعد حصوله على أعلى تقييم في الجولة بلغ 9.3 درجات، ليقود التشكيل من مركز صانع الألعاب، عقب بصمته الواضحة في فوز فريقه ومساهمته في صناعة الفارق هجوميًا.

في الخط الأمامي، تواجد الثنائي الهجومي المميز، نيج جراديشار مهاجم الأهلي بتقييم 8.3، وفادي فريد مهاجم الاتحاد السكندري بـ8.2، بعد ظهورهما المؤثر ومشاركتهما في تسجيل الأهداف وصناعة الخطورة.

أما خط الوسط فقد ضم أربعة لاعبين برزوا بشكل واضح، وهم: فوزي الحناوي لاعب حرس الحدود بتقييم 8.4، ومحمود مخلوف لاعب المصري البورسعيدي بـ8.5، وأحمد العجوز لاعب إنبي بـ7.5، ومهدي تميم لاعب المصري البورسعيدي بـ8.2.

وفي الخط الخلفي، تألق الثلاثي الدفاعي: شريف الخشاب لاعب كهرباء الإسماعيلية (8.5)، حسام عبد المجيد مدافع الزمالك (8.3)، ومصطفى رزق مدافع مودرن سبورت الذي حصل على أعلى تقييم بين المدافعين بـ8.7.

وفي مركز حراسة المرمى، واصل محمود الزنفلي حارس حرس الحدود تألقه وحجز مكانه في التشكيل المثالي بعد حصوله على تقييم 7.3، إثر تصدياته الحاسمة التي منحت فريقه نقطة ثمينة.