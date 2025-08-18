قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة نجل شقيق الفنان سامح حسين
ماكرون: بوتين يريد استسلام أوكرانيا
حكم الصلاة على النبي بعد الأذان.. منزلة عظيمة لا تنبغي إلا لعبد
بسبب المخدرات.. عرض البلوجر لي لي على الطب الشرعي
احذر.. تسمية طفلك باسم مخالف للشرائع السماوية يغرمك 100 جنيه
بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك
تل أبيب تشتعل .. متظاهرون إسرائيليون يحرقون محيط مقر الليكود والشرطة ترد بالقوة | صور
جوردون موراي S1 LM الجديدة.. سيارة تعيد تعريف القوة | صور
تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025
شرطة الاحتلال: اعتقال 6 متظاهرين وفتح جميع الطرق في تل أبيب
مستشارة قضائية بالحكومة الإسرائيلية تتهم وزير العدل بخرق قرار المحكمة العليا
جمال شعبان: الفول نعمة.. ربنا يحفظها من الزوال
رضا عبد العال: خوان ألفينا هينسي الزملكاوية زيزو

رباب الهواري


أشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق بقدرات البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بعد الأداء الذي ظهر به خلال المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بالجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك أمام المقاولون العرب بدون أهداف على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز ليرفع رصيده إلى 4 نقاط.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:


رغم سقوط الزمالك في فخ التعادل امام المقاولون العرب ، إلا أن هناك بعض الإيجابيات خلال المباراة ، وعلى رأسها الأداء المميز الذي ظهر به الوافد الجديد البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني على حساب آدم كايد.

وأضاف: خوان ألفينا بيزيرا مكسب كبير للزمالك ولابد من مشاركته أساسياً مع الفريق خلال المباريات المقبلة ، ورغم الدقائق المعدودة التي شارك فيها أمام المقاولون إلا أنه أظهر بصماته سريعاً مع الأبيض ، وسيعوض رحيل أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق ، والأهلي الحالي.

وتابع: خوان ألفينا بيزيرا سيجعل جمهور الزمالك ينسى زيزو ، بشرط المشاركة أساسياً في المباريات المقبلة بجوار شيكو بانزا ، والاعتماد على ناصر ماهر في مركزه الأساسي كصانع ألعاب وليس في مركز الجناح.

