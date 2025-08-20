رغم قلة لاعبيه.. بايرن ميونخ الأبرز في الدوري الألماني

استعاد بايرن ميونخ عرشه في الدوري الألماني الموسم الماضي. ويسعى فينسنت كومباني وهاري كين للفوز بلقب آخر لتعزيز هيمنتهما وبناء جيلهما الخاص.

قبل المباراة الافتتاحية للموسم يوم الجمعة بين بايرن ولايبزيج، يبقى حامل اللقب هو الفريق الأبرز، ودور أقرب منافسيه مفتوح على مصراعيه.

فقدت معظم الفرق المرشحة - باير ليفركوزن، وبوروسيا دورتموند، وشتوتغارت، ولايبزيغ، وآينتراخت فرانكفورت - لاعبين أساسيين. وقليل منها تعاقد مع لاعبين مميزين منذ الموسم الماضي.

ليفركوزن، الفريق الوحيد الذي كسر هيمنة بايرن ميونيخ على مدار الـ 13 عامًا الماضية، شهد تغييرًا جذريًا في تشكيلته التي فازت بالدوري الألماني عام 2024.

رحل عن الفريق لاعبون أساسيون مثل فلوريان فيرتز، وغرانيت تشاكا، وجيريمي فريمبونغ، والقائد جوناثان تاه، بالإضافة إلى المدرب النجم تشابي ألونسو. وكُلِّف إريك تين هاج، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، بقيادة الفريق الذي أعيد بناؤه من جديد.