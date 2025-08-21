الأسواق العالمية تترقب.. الدولار يتراجع 0.6% قبل إشارات الفيدرالي في جاكسون هول

شهدت الأسواق العالمية اليوم الخميس حالة من الترقب مع انخفاض الدولار الأمريكي بنسبة 0.6% ليستقر عند 98.252 نقطة، وسط توقعات متزايدة قبيل الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول.

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين إن تراجع الدولار الأمريكي اليوم إلى حالة من الحذر في الأسواق العالمية مع اقتراب موعد الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول. هذا التراجع، رغم محدوديته، ويعكس توقعات متزايدة بأن البنك المركزي الأمريكي قد يلمح إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، مما يضغط على قوة الدولار مؤقتًا.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن استقرار العملات الرئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني، فيعكس ترقب المتداولين وعدم رغبتهم في اتخاذ مراكز كبيرة قبل صدور تصريحات جيروم بأول غدًا.

ولفت إلى أن الأيام الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الدولار والأسواق العالمية، إذ أن أي تلميح قوي من الفيدرالي قد يدفع العملات إلى موجة تحركات واسعة، خصوصًا مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الآسيوية وأسعار الأصول الرقمية مثل البيتكوين.