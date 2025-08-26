قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
بالصور

نيسان تطلق أول سيارة للكلاب بمواصفات قياسية: روج دوج

عزة عاطف

في عام 2017، كشفت شركة نيسان عن مشروع مبتكر وفريد من نوعه في معرض نيويورك الدولي للسيارات، حيث أطلقت سيارة اختبارية تدعى "روج دوج". 

بخلاف النماذج التقليدية التي تركز على الأداء أو التكنولوجيا، جاءت هذه السيارة من نيسان لتلبي احتياجات الحيوانات الأليفة، تحديدًا الكلاب، وتعكس اهتمامًا متزايدًا بسلامتها وراحتها أثناء السفر.

تصميم عملي يناسب الكلاب من مختلف الأعمار

زودت "روج دوج" بمزايا مخصّصة للكلاب، أبرزها المنحدر المنزلق الذي يساعد الحيوانات الكبيرة أو المسنة على الدخول بسهولة، إضافةً إلى سرير مريح ثابت يمنحها الاستقرار. 

كما أضافت نيسان غطاءً على شكل أرجوحة للمقاعد الخلفية لمنع تراكم الأوساخ وتوفير مساحة أكبر.

راحة وترطيب أثناء الرحلات

لم تقتصر الفكرة على النقل فقط، بل راعت نيسان التغذية والترطيب من خلال أوعية طعام وماء قابلة للطي ومضادة للانسكاب، إلى جانب درج خلفي لتخزين الألعاب والمقودات وأدوات العناية، إضافة إلى حقيبة إسعافات أولية. 

كما تم تجهيز السيارة بفتحات تهوية مدفأة وحاجز آمن لتثبيت الكلاب في أماكنها.

دش ومجفف مدمج.. أبرز الابتكارات من نيسان

من بين المزايا الأكثر إثارة للدهشة كان نظام الدش والمجفف المدمج بزاوية 360 درجة، مع خزان مياه سعة 10 جالونات، ما يتيح غسل الكلاب بعد اللعب في الهواء الطلق وتجفيفها قبل العودة إلى المقصورة. 

كذلك، أضافت نيسان كاميرات لتسجيل لحظات الحيوانات الأليفة داخل السيارة.

رغم الضجة الكبيرة، بقيت "روج دوج" مجرد نموذج أولي، فقد أثرت المنحدرات والأدراج ونظام الدش على مساحة الشحن وأداء السيارة، وهو ما ظهر بوضوح في النسخة الثانية عام 2018، حيث بدت أقل رقيًا مقارنة بالنسخة القياسية من روج، خاصة أن محركها واجه صعوبة مع الوزن الإضافي.

وأكدت نيسان أن هدفها لم يكن طرح السيارة تجاريًا، بل إظهار كيف يمكن لصناعة السيارات أن تراعي الحيوانات الأليفة. 

ورغم عدم وصول "روج دوج" إلى خطوط الإنتاج، إلا أنها سلطت الضوء على اهتمام متزايد من ملاك الكلاب، حيث أظهرت الاستطلاعات أن أكثر من 75% منهم يعتبرون هذه المزايا مؤثرة في قرار الشراء.

نيسان سيارة الكلاب روج دوج سيارة نيسان للكلاب سيارات الحيوانات الأليفة

مرور ميداني لزراعة الشرقية للنهوض بالمحاصيل الصيفية بمركزي ديرب نجم والإبراهيمية

زوجة الأب والعيش المسموم.. القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| خبراء السموم يكشفون سر تأثيره ومحاولة الإنقاذ

