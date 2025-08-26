نيسان تطلق أول سيارة للكلاب بمواصفات قياسية: روج دوج

في عام 2017، كشفت شركة نيسان عن مشروع مبتكر وفريد من نوعه في معرض نيويورك الدولي للسيارات، حيث أطلقت سيارة اختبارية تدعى "روج دوج".

بخلاف النماذج التقليدية التي تركز على الأداء أو التكنولوجيا، جاءت هذه السيارة من نيسان لتلبي احتياجات الحيوانات الأليفة، تحديدًا الكلاب، وتعكس اهتمامًا متزايدًا بسلامتها وراحتها أثناء السفر.

تصميم عملي يناسب الكلاب من مختلف الأعمار

زودت "روج دوج" بمزايا مخصّصة للكلاب، أبرزها المنحدر المنزلق الذي يساعد الحيوانات الكبيرة أو المسنة على الدخول بسهولة، إضافةً إلى سرير مريح ثابت يمنحها الاستقرار.

كما أضافت نيسان غطاءً على شكل أرجوحة للمقاعد الخلفية لمنع تراكم الأوساخ وتوفير مساحة أكبر.

راحة وترطيب أثناء الرحلات

لم تقتصر الفكرة على النقل فقط، بل راعت نيسان التغذية والترطيب من خلال أوعية طعام وماء قابلة للطي ومضادة للانسكاب، إلى جانب درج خلفي لتخزين الألعاب والمقودات وأدوات العناية، إضافة إلى حقيبة إسعافات أولية.

كما تم تجهيز السيارة بفتحات تهوية مدفأة وحاجز آمن لتثبيت الكلاب في أماكنها.

دش ومجفف مدمج.. أبرز الابتكارات من نيسان

من بين المزايا الأكثر إثارة للدهشة كان نظام الدش والمجفف المدمج بزاوية 360 درجة، مع خزان مياه سعة 10 جالونات، ما يتيح غسل الكلاب بعد اللعب في الهواء الطلق وتجفيفها قبل العودة إلى المقصورة.

كذلك، أضافت نيسان كاميرات لتسجيل لحظات الحيوانات الأليفة داخل السيارة.

رغم الضجة الكبيرة، بقيت "روج دوج" مجرد نموذج أولي، فقد أثرت المنحدرات والأدراج ونظام الدش على مساحة الشحن وأداء السيارة، وهو ما ظهر بوضوح في النسخة الثانية عام 2018، حيث بدت أقل رقيًا مقارنة بالنسخة القياسية من روج، خاصة أن محركها واجه صعوبة مع الوزن الإضافي.

وأكدت نيسان أن هدفها لم يكن طرح السيارة تجاريًا، بل إظهار كيف يمكن لصناعة السيارات أن تراعي الحيوانات الأليفة.

ورغم عدم وصول "روج دوج" إلى خطوط الإنتاج، إلا أنها سلطت الضوء على اهتمام متزايد من ملاك الكلاب، حيث أظهرت الاستطلاعات أن أكثر من 75% منهم يعتبرون هذه المزايا مؤثرة في قرار الشراء.