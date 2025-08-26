"ملتم أغسطس" يضرب الإسكندرية.. والشواطئ بلا رواد لأول مرة

"ملتم أغسطس" هو رياح شديدة جدا تضرب غرب الإسكندرية ( مطروح، العلمين، الاسكندرية )، حيث تهب رياح غربية أو شمالية غربية تؤدى لارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، خاصة فى الشواطئ الغربية بالإسكندرية .

وتشهد شواطئ الإسكندرية اضطرابا بحالة البحر، بسبب " ملتم أغسطس" الذى تسبب فى ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط، وجاءت سرعة الرياح من 35: 45 كم/ الساعة، وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار

غلق جميع شواطئ الإسكندرية اليوم

وأعلنت محافظة الاسكندرية الغلق الكامل لشواطىء الاسكندرية اليوم الثلاثاء بقطاعيه الشرقي والغربي وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية التي حذّرت من ارتفاع الأمواج الذي قد يصل إلى3.5 متر، وذلك حرصا على سلامة رواد الشواطئ

واهابت محافظة الاسكندرية بالمواطنين توخي الحيطة والحذر، وفقا لتوقعات الطقس إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، لحين تحسن الاحوال الجومائية.

وناشدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف جميع المتابعين الإلتزام بالقرار وعدم التوجه إلى الشواطئ اليوم حفاظًا على سلامتكم.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة على انتشار فرق الإنقاذ، ومفتشي الإدارة بكامل قوتها على شواطئ الإسكندرية لضمان تنفيذ القرار.