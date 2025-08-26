«ملتم أغسطس» يضرب الإسكندرية.. والشواطئ بلا رواد لأول مرة في التاريخ

"ملتم أغسطس" هو رياح شديدة جدا تضرب غرب الإسكندرية (مطروح، العلمين، الإسكندرية)، وتهب رياح غربية أو شمالية غربية تؤدى إلى ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، خاصة فى الشواطئ الغربية بالإسكندرية.

وتشهد شواطئ الإسكندرية اضطرابا بحالة البحر، بسبب "ملتم أغسطس"، والذى تسبب فى ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط، وجاءت سرعة الرياح من 35: 45 كم/ الساعة، وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

غلق جميع شواطئ الإسكندرية اليوم

وأعلنت محافظة الاسكندرية الغلق الكامل لشواطئ الإسكندرية اليوم، الثلاثاء، بقطاعيه الشرقي والغربي، وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية التي حذّرت من ارتفاع الأمواج الذي قد يصل إلى3.5 متر، وذلك حرصا على سلامة رواد الشواطئ.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحيطة والحذر، وفقا لتوقعات الطقس باضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق مطروح، والعلمين، والإسكندرية، بلطيم، لحين تحسن الأحوال الجومائية.

وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جميع المتابعين الالتزام بالقرار وعدم التوجه إلى الشواطئ اليوم حفاظًا على سلامتهم.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة انتشار فرق الإنقاذ، ومفتشي الإدارة، بكامل قوتها على شواطئ الإسكندرية لضمان تنفيذ القرار.