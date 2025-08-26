قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تعادل المحلة.. أعضاء بإدارة الأهلي يطالبون برحيل ريبيرو
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
وزارة الصحة بغزة: 17 شهيدًا و122 مصابًا في قصف إسرائيلي خلال 24 ساعة
الحكومة تحذر: رابط الإلكتروني مزيف ووهمي منسوب لوزارة التضامن لصرف منح مالية
الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة "الحدث اليوم" بسبب "كلام في الكورة"
محافظات

«ملتم أغسطس» يضرب الإسكندرية.. والشواطئ بلا رواد لأول مرة في التاريخ

أحمد بسيوني

"ملتم أغسطس" هو رياح شديدة جدا تضرب غرب الإسكندرية (مطروح، العلمين، الإسكندرية)، وتهب رياح غربية أو شمالية غربية تؤدى إلى ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، خاصة فى الشواطئ الغربية بالإسكندرية.

وتشهد شواطئ الإسكندرية اضطرابا بحالة البحر، بسبب "ملتم أغسطس"، والذى تسبب فى ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط، وجاءت سرعة الرياح من 35: 45 كم/ الساعة، وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

غلق جميع شواطئ الإسكندرية اليوم

وأعلنت محافظة الاسكندرية الغلق الكامل لشواطئ الإسكندرية اليوم، الثلاثاء، بقطاعيه الشرقي والغربي، وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية التي حذّرت من ارتفاع الأمواج الذي قد يصل إلى3.5 متر، وذلك حرصا على سلامة رواد الشواطئ.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحيطة والحذر، وفقا لتوقعات الطقس باضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق مطروح، والعلمين، والإسكندرية، بلطيم، لحين تحسن الأحوال الجومائية.

وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جميع المتابعين الالتزام بالقرار وعدم التوجه إلى الشواطئ اليوم حفاظًا على سلامتهم.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة انتشار فرق الإنقاذ، ومفتشي الإدارة، بكامل قوتها على شواطئ الإسكندرية لضمان تنفيذ القرار.

