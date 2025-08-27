سيد عبد الحفيظ: الأهلي يحتاج لأحمد عبد القادر لفك التكتلات الدفاعية

كشف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي عن احتياجات النادي في الفترة الأخيرة .

وقال سيد عبد الحفيظ عبر تصريحات إذاعيه: “الأهلي يحتاج لأحمد عبد القادر لفك التكتلات الدفاعية ”.

وتنطلق منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة المقبل، وسط ترقب لقمة الجولة بين فريقي الأهلي وبيراميدز.

ويواجه النادي الأهلي منافسه بيراميدز بينما يحل الزمالك ضيفا على منافسه وادي دجلة.

وشهدت مباريات الجولة الرابعة عدد من المفاجات أبرزها سقوط الأهلي في فخ التعادل أمام غزل المحلة وكذلك خسارة بيراميدز أمام مودرن سبورت بينما حقق الزمالك فوزا صعبا على منافسه فاركو بنتيجة هدف دون رد.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري



الجمعة 29 أغسطس

المقاولون العرب vs سيراميكا كليوباترا - الساعة 6 مساء

الاتحاد السكندري vs انبى - الساعة 9 مساء

البنك الاهلى vs الطلائع - الساعة 9 مساء

السبت 30 أغسطس

الجونة vs زد اف سى - الساعة6 مساء

الاهلى vs بيراميدز - الساعة 9 مساء

الاسماعيلى & غزل المحلة - الساعة 9 مساء

الاحد 31 أغسطس

المصري البورسعيدى vs كهرباء الاسماعيلية- الساعة 6 مساء

مودرن سبورت vs حرس الحدود- الساعة 6 مساء

وادى دجلة vs الزمالك- الساعة 9 مساء

سموحة vs بتروجت - الساعة 9 مساء