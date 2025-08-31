قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مساعٍ لإحياء نظام عالمي مُتعدّد الأقطاب| الرئيس الروسي يصل الصين للمشاركة بقمة «شنغهاي»
بقاؤه فشل للإدارة.. أحمد بلال يفتح النار: لاعبو الأهلي أسوأ من «ريبيرو»
بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز.. «الغندور» يكشف مفاجآت في هوية المدرب الجديد
انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 31-8-2025
بعد مباراة بيراميدز.. أحمد بلال: ريبيرو لابد أن يُعاقب بتهمة «الغباء الكروي»
إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي
نقمة على الأهلي ولابد من رحيله .. أحمد بلال يفتح النار على ريبيرو
مستعجلين ليه؟.. ميرنا وليد ترد على شائعة وفاتها وتؤكد: بناتي أهم حاجة في حياتي |فيديو
طرق استخراج فيش جنائي جديد «أون لاين» .. اعرف الخطوات والرسوم
سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025
بعد هزيمة بيراميدز.. «أبومسلم» ينتقد الأهلي: فقد هويته الهجومية.. وريبيرو لا يصلح|فيديو
القانون الجديد يحسم مصير طلبات تقنين وضع اليد المُقدمة سابقاً

أميرة خلف

يرغب العديد من واضعي اليد على الأراضي معرفة مصير طلبات تقنين وضع اليد المقدمة سابقًا قبل تصديق الرئيس السيسي على القانون الجديد .


وطبقا لنص المادة الأولى من القانون ، فإنه يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة لواضعى اليد التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

وتُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والتى لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
- عدم سداد رسمى فحص أو معاينة جديدين، فى حال سدادهما من قبل.

- أن يكون أداء مقابل التصرف فى حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه.

ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشر يومًا وفقا للبندين (1, 2) من الفقرة الثانية من هذه المادة تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

وطبقا للقانون الجديد، تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.

