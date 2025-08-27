استرداد 20 ألف متر أملاك دولة في حملة كبرى بـ برج العرب

شن مركز ومدينة برج العرب غربي الإسكندرية حملة مكبرة لإسترداد أكثر من ٢٠ ألف متر ملك الدولة، وذلك بناءً على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية، لإعادة الإنضباط للشارع والتصدي لاعمال البناء المخالف واسترداد أملاك الدولة.

وقادت الدكتورة نيفين النحاس، رئيس مركز ومدينة برج العرب، حملو لاسترداد (٢٠١٨٢) متر من أملاك الدوله وذلك طبقا لقانون تقنين أوضاع أراضى الدولة رقم ١٤٤ لسنه ٢٠١٧، طبقا لقرار الوزير المحافظ رقم ٢٣٠٠ لسنه ٢٠١٧ لتقنين أراضى الدولة.

وقد تم تنفيذ عدد (٢) قرار إزالة عبارة عن أرض مسورة داخلها مبنى بدون سقف احدهما بنجع احمد بنطاق قرية بهيج على مساحة (١٨٢) مترًا، بينما الاخر بقرية الغربانيات على مساحة (٢٠٠٠٠) مترًا.

واهاب رئيس مدينة برج العرب بالمواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء، مؤكدة على استمرار الحملات والجولات الميدانية للتصدي لظاهرة البناء العشوائي والغير مخطط، والتعامل بكل حزم مع كافة حالات التعدى على املاك الدولة، ومحاولات البناء بدون ترخيص في مهدها.