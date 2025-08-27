قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 25 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بمدينة بدر
قبل بيعها بالاسواق.. ضبط 4 طن حلوى مولد فاسدة
بمناسبة المولد النبوى.. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح
عبدالغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد
والد زوج إيفانكا ترامب..السفير الأمريكي يثير غضب فرنسا
أمينة النقاش: سأتقدم بطلب لمجلس الشيوخ لتقديم دراسات علمية عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
القومي للطفولة والأمومة يكرم الطفلة "هايدي" وينصبها سفيرة المجلس للرحمة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الرئيس السيسي يودع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمطار العلمين الدولي
"الوزراء" يوثق أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بـ "المدارس الذكية"
تنسيق الجامعات 2025.. معامل الحاسب تواصل تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

استرداد 20 ألف متر أملاك دولة في حملة كبرى بـ برج العرب

ازالة المخالفات على أملاك الدولة
ازالة المخالفات على أملاك الدولة
أحمد بسيوني

شن مركز ومدينة برج العرب غربي الإسكندرية حملة مكبرة لإسترداد أكثر من ٢٠ ألف متر ملك الدولة، وذلك بناءً على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية، لإعادة الإنضباط للشارع والتصدي لاعمال البناء المخالف واسترداد أملاك الدولة.

وقادت الدكتورة نيفين النحاس، رئيس مركز ومدينة برج العرب، حملو لاسترداد (٢٠١٨٢) متر من أملاك الدوله وذلك طبقا لقانون تقنين أوضاع أراضى الدولة رقم ١٤٤ لسنه ٢٠١٧، طبقا لقرار الوزير المحافظ رقم ٢٣٠٠ لسنه ٢٠١٧ لتقنين أراضى الدولة.

وقد تم تنفيذ عدد (٢) قرار إزالة عبارة عن أرض مسورة داخلها مبنى بدون سقف احدهما بنجع احمد بنطاق قرية بهيج على مساحة (١٨٢) مترًا، بينما الاخر بقرية الغربانيات على مساحة (٢٠٠٠٠) مترًا.

واهاب رئيس مدينة برج العرب بالمواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء، مؤكدة على استمرار الحملات والجولات الميدانية للتصدي لظاهرة البناء العشوائي والغير مخطط، والتعامل بكل حزم مع كافة حالات التعدى على املاك الدولة، ومحاولات البناء بدون ترخيص في مهدها.

الاسكندرية برج العرب املاك الدولة اراضي استرداد

