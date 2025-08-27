قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب النفط الروسي.. ترامب يضرب اقتصاد الهند برسوم جمركية 50%
انقسام داخل الأهلي حول مستقبل ريبيرو قبل مباراة بيراميدز
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الألماني لبحث تطورات غزة والملف النووي الإيراني
هل الصلاة وقت الشروق حرام؟.. مكروه ونهى عنه النبي عدا 6 ركعات
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الدنماركي تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات غزة
قانون جديد ينظّم ملكية الدولة في الشركات| قواعد موحدة وإعفاءات للمشروعات الاستراتيجية
خبير يكشف تأثير انخفاض مستويات الأمطار على حوض النيل الأزرق
خاص للنساء .. اعرفي طرق الوقاية من هبوط الرحم
«سيبوا الناس بجمالها».. صبري فواز يشيد بتصريحات والد الطفلة هايدي بعد لفتتها الإنسانية
علاء إبراهيم: معسكر تونس الأسوأ في تاريخ النادي الأهلي
ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف
هل من واجبات المرأة العاملة مساعدة زوجها في المصاريف؟.. الأزهر يرد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

قانون جديد ينظّم ملكية الدولة في الشركات| قواعد موحدة وإعفاءات للمشروعات الاستراتيجية

ملكية الدولة
حسن رضوان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التي تملكها بالكامل أو تساهم في رأسمالها.

 ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني موحد ومنظم لإدارة حصص الدولة في الشركات العامة والمختلطة، مع مراعاة طبيعة بعض الكيانات الاستراتيجية ذات البعد القومي.

وينطبق القانون على جميع الشركات المملوكة بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة، سواء كانت وزارات أو هيئات أو أجهزة ذات موازنات خاصة، بالإضافة إلى الشركات التابعة لتلك الكيانات أو الشركات التي تُساهم فيها الدولة بشكل جزئي.

تنظيم شامل لمساهمة الدولة في الشركات

وبحسب المادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الشركات التي تكون ملكيتها كاملة للدولة، وكذلك الشركات التي تشارك الدولة في تأسيسها أو تمتلك فيها أسهماً جزئية، وذلك في حدود تلك المساهمات، ودون المساس بحقوق المساهمين أو الاتفاقات التعاقدية المبرمة.

كما يشمل القانون الشركات التابعة للجهات الحكومية أو للشركات المملوكة لها، حتى لو كانت شراكات مع جهات خاصة، وذلك لضمان الشفافية والانضباط المالي في إدارة أصول الدولة ومساهماتها الاستثمارية.

3 حالات استثناء من تطبيق القانون

حدد القانون عددًا من الاستثناءات التي لا تسري عليها أحكامه، تشمل:

الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية، أو التي تنظمها قوانين خاصة.

مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رؤوس أموال الشركات الأخرى.

الشركات ذات البعد القومي أو الاستراتيجي، والتي يُصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والجهة المالكة.

لا تعارض مع القوانين الاقتصادية والتنموية القائمة

وأكدت المادة الثانية من القانون على أن تطبيقه لا يخل بأحكام عدد من القوانين الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، من بينها:

قانون سوق رأس المال

قانون الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية

قانون صندوق مصر السيادي

قانون البنك المركزي

قانون تنمية سيناء

قوانين تأسيس شركات لأشخاص القانون العام

ويُعد هذا القانون خطوة مهمة في إطار حوكمة أصول الدولة وتعزيز الاستثمار من خلال وضوح الملكية وتحديد الحقوق والالتزامات في الكيانات المشتركة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي البعد القومي وضع إطار قانوني الشركات العامة والمختلطة مساهمة الدولة الشركات المملوكة بالكامل

