برلماني يطالب بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإنجاز مشروعات النقل

أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز مشروعات قطاع النقل وإجراء مراجعة شاملة لأعمال الصيانة على مستوى شبكة الطرق ورفع كفاءتها، إلى جانب تسريع تنفيذ المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري إنشاؤها.

وشدد النائب على أهمية التوجيه الرئاسي بالعمل على جذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين، دعمًا لأهداف الدولة في التطوير الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.



وقال زين الدين: التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير، تؤكد الأهمية القصوى لمشروعات النقل والبنية التحتية، مشيرا إلى أن مواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، يعكس رؤية ثاقبة تهدف إلى دفع عجلة التنمية الشاملة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروعات مثل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، ومونوريل شرق/غرب النيل، هي بالفعل ركيزة أساسية للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية، وتأكيد الرئيس السيسي بالالتزام الكامل بالجداول الزمنية لهذه المشروعات، توجيهاً حاسماً يجب تنفيذه فوراً وبأقصى سرعة ممكنة.

وقال محمد زين الدين: هذه المشروعات لا تساهم فقط في تحسين حركة النقل، بل تعمل على خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة الدولة على التنافس إقليمياً ودولياً.

ولفت إلى أن تسريع تنفيذ المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ، والتوجيهات بجذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية، هي خطوات استراتيجية تخدم بشكل مباشر أهدافنا في النهوض بالصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.

وطالب زين الدين، جميع الجهات المعنية بالعمل بكل طاقتها وجهدها لتطبيق هذه التوجيهات الرئاسية بدقة وسرعة، حتى نجني ثمار هذه المشروعات العملاقة في أقرب وقت ممكن، بما يخدم مستقبل مصر وشعبها.