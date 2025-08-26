قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
أمطار رعدية وارتفاع نسب الرطوبة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لمدة أسبوع
بداية من الشهر المقبل.. تقنين أنماط عمل جديدة أبرزها الدليفري وفري لانسر
الكلوروفينابير السبب.. مفاجأة جديدة بقضية مقتل أب وأطفاله الستة على يد زوجته بالمنيا
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
زوجة الأب والعيش المسموم.. القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| خبراء السموم يكشفون سر تأثيره ومحاولة الإنقاذ
التعليم العالي: انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية السبت.. أماكن التقديم
الجامع الأزهر ينظم أمسية دينية ضمن احتفالاته بالمولد النبوي.. ورئيس الجامعة يدعو للتأسي بالسنة النبوية
إيران: اتهامات أستراليا لنا مرفوضة وندرس الرد على قرارها بطرد سفيرنا
برلمان

برلماني يطالب بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بإنجاز مشروعات النقل

محمد عبدالله زين الدين ، عضو مجلس النواب
محمد عبدالله زين الدين ، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز مشروعات قطاع النقل وإجراء مراجعة شاملة لأعمال الصيانة على مستوى شبكة الطرق ورفع كفاءتها، إلى جانب تسريع تنفيذ المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية الجاري إنشاؤها.

وشدد النائب على أهمية التوجيه الرئاسي بالعمل على جذب أكبر الخطوط الملاحية والمشغلين العالميين، دعمًا لأهداف الدولة في التطوير الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.


وقال زين الدين: التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير، تؤكد  الأهمية القصوى لمشروعات النقل والبنية التحتية، مشيرا إلى أن مواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، يعكس رؤية ثاقبة تهدف إلى دفع عجلة التنمية الشاملة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروعات مثل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، ومونوريل شرق/غرب النيل، هي بالفعل ركيزة أساسية للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية، وتأكيد الرئيس السيسي بالالتزام الكامل بالجداول الزمنية لهذه المشروعات، توجيهاً حاسماً يجب تنفيذه فوراً وبأقصى سرعة ممكنة.

وقال محمد زين الدين: هذه المشروعات لا تساهم فقط في تحسين حركة النقل، بل تعمل على خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة الدولة على التنافس إقليمياً ودولياً.

ولفت إلى أن تسريع تنفيذ المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة التي تربط مناطق الإنتاج بالموانئ، والتوجيهات بجذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية، هي خطوات استراتيجية تخدم بشكل مباشر أهدافنا في النهوض بالصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.

وطالب زين الدين، جميع الجهات المعنية بالعمل بكل طاقتها وجهدها لتطبيق هذه التوجيهات الرئاسية بدقة وسرعة، حتى نجني ثمار هذه المشروعات العملاقة في أقرب وقت ممكن، بما يخدم مستقبل مصر وشعبها.

محمد عبد الله زين الدين لجنة النقل مستقبل وطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

