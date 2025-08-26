النقل تطلق إعلان وظائف جديدة بمشروع المونوريل شرق النيل

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف بنظام التعاقد بمشروع القطار المونوريل (شرق النيل)، وهو المشروع الجديد الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمملوك لوزارة النقل/ الهيئة القومية للأنفاق، ويتم تشغيله وإدارته من خلال تحالف شركة ألستوم الفرنسية والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة تشمل:

1- فني إصلاح أعطال (كهرباء/ميكانيكا)

2- مراقب تحكم مركزي (كهرباء/اتصالات/إلكترونيات)

3- فني أنظمة (كهرباء/إلكترونيات/اتصالات/ميكانيكا)

4- فني وحدات متحركة (كهرباء/ميكانيكا)

ويتم تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أو بمقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا، وذلك خلال الفترة من 26 أغسطس 2025 حتى 4 سبتمبر 2025، عدا يوم الجمعة.