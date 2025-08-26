قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة عين شمس الأهلية تفتح باب التسجيل وتقديم الأوراق إلكترونيا للعام الجديد.. تفاصيل
موعد شهر رمضان 2026 فلكيا.. بالتاريخ واليوم
الإيجار القديم.. موعد تطبيق الأجرة الموحدة على الشقق السكنية
النقل: استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.. وتصوير جوي يبرز تقدم الأعمال
بعد القبض عليه بغسل 12 مليون جنيه.. أوتاكا خطيب هدير عبد الرازق يواجه هذه العقوبة
لجنة الحكام تعقد اجتماعها الأول بعد اعتماد التشكيل الجديد
مجاعة حقيقة ومجـ ـازر لا تتوقف.. إسرائيل تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط
حركة فتح الفلسطينية: تحركات مصر تجاه غزة «تخيف نتنياهو»
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الثالثة والعشرين استعدادا لتحركها من مصر إلى غزة
قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر
إيران تكشف حقيقة اغتيال دولة الاحتلال لرئيسي العام الماضي
نشرت وزارة النقل لقطات جوية لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذي يجري تنفيذه بطول 19 كم ويتضمن 17 محطة (16 نفقية + محطة سطحية)، ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام.

وأوضحت الوزارة أن الأعمال تشمل تنفيذ الحفر النفقي بواسطة أربع ماكينات حفر (ماكينتان لكل اتجاه)، إلى جانب تقدم الأعمال في المحطات الواقعة بمحيط المتحف المصري الكبير وهي محطات (المتحف الكبير – الرماية – الأهرامات)، حيث يجري الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف استعدادًا لافتتاحه في 1 نوفمبر القادم.

ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة

ويستهدف المشروع ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، مرورًا بمناطق ذات كثافة سكانية عالية مثل الهرم، وفيصل، والعمرانية، والجيزة، ومدينة نصر، وجامعة الأزهر، وصولًا إلى مصر القديمة، حيث سيتبادل الخط الخدمة مع الخطين الأول والثاني للمترو.

ويُتوقع أن ينقل الخط الرابع بعد اكتماله نحو 1.5 مليون راكب يوميًا، بما يحقق الربط بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى ويسهم في تخفيف الكثافة المرورية ودعم أهداف التنمية المستدامة.

