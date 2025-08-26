النقل: استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.. وتصوير جوي يبرز تقدم الأعمال

نشرت وزارة النقل لقطات جوية لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذي يجري تنفيذه بطول 19 كم ويتضمن 17 محطة (16 نفقية + محطة سطحية)، ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام.

وأوضحت الوزارة أن الأعمال تشمل تنفيذ الحفر النفقي بواسطة أربع ماكينات حفر (ماكينتان لكل اتجاه)، إلى جانب تقدم الأعمال في المحطات الواقعة بمحيط المتحف المصري الكبير وهي محطات (المتحف الكبير – الرماية – الأهرامات)، حيث يجري الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف استعدادًا لافتتاحه في 1 نوفمبر القادم.

ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة

ويستهدف المشروع ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، مرورًا بمناطق ذات كثافة سكانية عالية مثل الهرم، وفيصل، والعمرانية، والجيزة، ومدينة نصر، وجامعة الأزهر، وصولًا إلى مصر القديمة، حيث سيتبادل الخط الخدمة مع الخطين الأول والثاني للمترو.

ويُتوقع أن ينقل الخط الرابع بعد اكتماله نحو 1.5 مليون راكب يوميًا، بما يحقق الربط بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى ويسهم في تخفيف الكثافة المرورية ودعم أهداف التنمية المستدامة.