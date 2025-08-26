النقل تواصل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية في السكك الحديدية

واصلت وزارة النقل تنفيذ حملة "سلامتك تهمنا" بهدف التوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض المواطنين عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، وما يترتب عليها من أضرار للركاب وسائقي القطارات، وتعريض حياتهم للخطر، فضلًا عن التسبب في تلفيات بجرارات وعربات القطارات وتعطيل حركة التشغيل.

أبرز السلوكيات السلبية

وأوضحت الوزارة أن من أبرز هذه السلوكيات السلبية اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها، وإقامة معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد، إلى جانب شد فرامل الهواء خلال سير القطار، وإلقاء القمامة على القضبان، وكذلك ركوب القطارات في أماكن غير مخصصة مثل التسطيح أعلى العربات أو الوقوف بين الفواصل، بالإضافة إلى قيام بعض الأطفال بقذف القطارات بالحجارة، وهو ما يؤدي إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.

وناشدت الوزارة، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين ضرورة المشاركة في نشر الوعي بخطورة هذه السلوكيات، بما يساهم في الحفاظ على أرواح الركاب وسائقي القطارات، وضمان استمرار حركة التشغيل بأمان ودون أضرار.