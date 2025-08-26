شاهد.. فيديو استقبال الرئيس السيسي لـ محمد بن زايد في العلمين

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد في مطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على بلده الثاني مصر، في زيارة أخوية تمتد لعدة أيام.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بضيف مصر الكبير، مؤكدا على ما يحظى به رئيس دولة الإمارات من مكانة خاصة لدى مصر وشعبها، استكمالاً للعلاقة التي رسّخها المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدى عموم الشعب المصري، كما أكد الرئيس قوة ومتانة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

حفاوة الاستقبال

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر عن تقديره الكبير للرئيس فيما لقيه من حفاوة الاستقبال، مثمناً العلاقات والروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين قيادتي البلدين وشعبيهما.