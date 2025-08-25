نشأت الديهي يكشف تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة اليوم

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية الحيوية.

وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن الرئيس السيسي منذ بداية عمل الحكومة وتولي الفريق كامل الوزير مسؤولياته، أكد على أهمية النهوض بالصناعة الوطنية وتقليص عجز الميزان التجاري، لافتًا إلى أن الجهود الحكومية وحدها لا تكفي، قائلًا "إيد الرئيس والفريق كامل لوحدها مش هتسقف، لازم كلنا نعرف ثقافة التصدير".

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة، لكن المطلوب هو استكمال الأجزاء الناقصة في منظومة الإنتاج، وفهم أذواق المستهلكين في الأسواق الخارجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة وزيادة حصته التصديرية.

وأشار الديهي إلى أن الرئيس السيسي ناقش أوضاع الموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، واطلع على مستجدات خطط تطوير شبكة السكك الحديدية، إلى جانب متابعة مراحل تنفيذ مشروع المونوريل، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من هذه المشروعات.