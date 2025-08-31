فتح الله: ربنا يكون في عون حسام حسن مش هيلاقي 5 لعيبة مميزين في الدوري

وجه محمود فتح الله نجم الزمالك السابق رسالة لـ مدرب منتخب مصر حسام حسن بشأن اللاعبين.

وقال محمود فتح الله عبر تصريحات إذاعيه: “ربنا يكون في عون كابتن حسام حسن لانه لو بص كويس على الدوري مش هيلاقي 5 لعيبة على بعض مستواهم مميز”.

وشهدت ملامح قائمة منتخب مصر، واختيارات حسام حسن المدير الفني مفاجآت عديدة بغياب عدد من النجوم وضم لاعبين جدد استعدادا لمعسكر سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن معسكر منتخب مصر القادم المقبل، يأتي استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 5 و9 سبتمبر المقبل في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول يوم 1 سبتمبر المقبل بالقاهرة استعداداً لمواجهة اثيوبيا يوم 5 سبتمر بإستاد القاهرة في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 16 نقطة عقب مرور ست جولات، دون أن يتعرض لأي هزيمة، وتضم المجموعة أيضا بوركينا فاسو وإثيوبيا وجيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو.

وحقق "الفراعنة" خمسة انتصارات وتعادلًا وحيدًا، وسجلوا 14 هدفًا مقابل هدفين فقط، ليؤكدوا تفوقهم الكبير على منافسيهم، ويقتربوا خطوة إضافية نحو حجز بطاقة التأهل إلى المونديال الذى سيقام فى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويأتى منتخب بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد 11 نقطة، كأقرب مطارِدى مصر، فى حين تحتل منتخبات سيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو المراكز التالية برصيد متقارب، فى حين يقبع منتخب جيبوتى فى ذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط.